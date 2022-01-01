Росіяни вдарили по Миколаєву трьома ракетами: поранено одну людину
Сьогодні, 14:42
Російські війська випустили по Миколаєву три крилаті ракети. Ворог влучив у об'єкти інфраструктури, є поранений.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Миколаїв знов атаковано 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє ОК "Південь".
"Миколаїв знов атаковано 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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