Лукашенко приїхав до Путіна перед їхньою зустріччю в Білорусі

Олександр Лукашенко приїхав до російського лідера Володимира Путіна у Підмосков'я.



Про це повідомляє



"Путін і Лукашенко проведуть закриту для ЗМІ неформальну зустріч у Завидовому. У четвер і в п'ятницю з неформальною поїздкою до Росії перебуває президент Білорусії Лукашенко. У резиденції в Завидово вони мають неформальне спілкування, яке буде перерване, тому що президент Росії братиме участь у саміті БРІКС", - йдеться в повідомленні.



Лукашенко та Путін 25 червня проведуть робочу зустріч у Санкт-Петербурзі.



Нагадаємо, що Путін та Лукашенко зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який відбудеться 30 червня у Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусіприїхав до російського лідерау Підмосков'я.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Лукашенка, прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова у коментарі журналістам."Путін і Лукашенко проведуть закриту для ЗМІ неформальну зустріч у Завидовому. У четвер і в п'ятницю з неформальною поїздкою до Росії перебуває президент Білорусії Лукашенко. У резиденції в Завидово вони мають неформальне спілкування, яке буде перерване, тому що президент Росії братиме участь у саміті БРІКС", - йдеться в повідомленні.Лукашенко та Путін 25 червня проведуть робочу зустріч у Санкт-Петербурзі.Нагадаємо, що Путін та Лукашенко зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який відбудеться 30 червня у Білорусі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію