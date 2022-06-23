Лукашенко приїхав до Путіна перед їхньою зустріччю в Білорусі
Сьогодні, 14:37
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до російського лідера Володимира Путіна у Підмосков'я.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Лукашенка, прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова у коментарі журналістам.
"Путін і Лукашенко проведуть закриту для ЗМІ неформальну зустріч у Завидовому. У четвер і в п'ятницю з неформальною поїздкою до Росії перебуває президент Білорусії Лукашенко. У резиденції в Завидово вони мають неформальне спілкування, яке буде перерване, тому що президент Росії братиме участь у саміті БРІКС", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко та Путін 25 червня проведуть робочу зустріч у Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, що Путін та Лукашенко зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який відбудеться 30 червня у Білорусі.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Лукашенка, прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова у коментарі журналістам.
"Путін і Лукашенко проведуть закриту для ЗМІ неформальну зустріч у Завидовому. У четвер і в п'ятницю з неформальною поїздкою до Росії перебуває президент Білорусії Лукашенко. У резиденції в Завидово вони мають неформальне спілкування, яке буде перерване, тому що президент Росії братиме участь у саміті БРІКС", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко та Путін 25 червня проведуть робочу зустріч у Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, що Путін та Лукашенко зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який відбудеться 30 червня у Білорусі.
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