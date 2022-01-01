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У Львові розпочали розгляд справи Медведчука: засідання проходить у закритому режимі

У Львові розпочали розгляд справи Медведчука: засідання проходить у закритому режимі
У Львові розпочинають розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей.

Про це повідомляє Суспільне.

Підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді. Віктору Медведчуку загрожує до 15 років тюрми.

На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі. Про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Поя.

Офіс генерального прокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.
У Львові розпочали розгляд справи Медведчука: засідання проходить у закритому режимі

Віктора Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщень Київського апеляційного суду.

9 червня суд продовжив арешт нардепа та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука до 9 серпня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Медведчук
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