У Львові розпочали розгляд справи Медведчука: засідання проходить у закритому режимі
Сьогодні, 13:51
У Львові розпочинають розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей.
Про це повідомляє Суспільне.
Підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді. Віктору Медведчуку загрожує до 15 років тюрми.
На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі. Про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Поя.
Офіс генерального прокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.
Віктора Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщень Київського апеляційного суду.
9 червня суд продовжив арешт нардепа та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука до 9 серпня.
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Про це повідомляє Суспільне.
Підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді. Віктору Медведчуку загрожує до 15 років тюрми.
На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі. Про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Поя.
Офіс генерального прокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.
Віктора Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщень Київського апеляційного суду.
9 червня суд продовжив арешт нардепа та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука до 9 серпня.
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