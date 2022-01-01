У Львові розпочали розгляд справи Медведчука: засідання проходить у закритому режимі





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Підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді. Віктору Медведчуку загрожує до 15 років тюрми.



На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі. Про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Поя.



Офіс генерального прокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.



Віктора Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщень Київського апеляційного суду.



9 червня суд

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові розпочинають розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей.Про це повідомляє Суспільне Підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді. Віктору Медведчуку загрожує до 15 років тюрми.На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі. Про це із зали суду повідомила кореспондентка СуспільногоОфіс генерального прокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.Віктора Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщень Київського апеляційного суду.9 червня суд продовжив арешт нардепа та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука до 9 серпня

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