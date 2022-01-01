Російські окупанти шукають нові способи втечі з війни і пиячать від страху, – СБУ





Про це



Тепер вони йдуть у відпустку «за сімейними обставинами», приїжджають додому і на війну більше не повертаються – бо пишуть заяви на звільнення.



Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.



«У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются», – розповідає дружині рашист, який воює на сході України.



Така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що вони дуже бояться атак українських захисників. І щоб хоч якось приглушити страх, користуються давно перевіреним «лайфхаком» – пиячать.



«Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают», – зізнається загарбник.



"Це ще добре, що влітку командирам не доведеться видавати пам’ятки російським солдатам, що антифриз – це отрута і його пити не можна.

А кому з них страшно, то нагадуємо про «гарячу» телефону лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів", - наголошують в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти шукають нові «лайфхаки», як втекти з війни, і пиячать від страху.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Тепер вони йдуть у відпустку «за сімейними обставинами», приїжджають додому і на війну більше не повертаються – бо пишуть заяви на звільнення.Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.«У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются», – розповідає дружині рашист, який воює на сході України.Така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що вони дуже бояться атак українських захисників. І щоб хоч якось приглушити страх, користуються давно перевіреним «лайфхаком» – пиячать.«Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают», – зізнається загарбник."Це ще добре, що влітку командирам не доведеться видавати пам’ятки російським солдатам, що антифриз – це отрута і його пити не можна.А кому з них страшно, то нагадуємо про «гарячу» телефону лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів", - наголошують в СБУ.

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