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Російські окупанти шукають нові способи втечі з війни і пиячать від страху, – СБУ

Російські окупанти шукають нові способи втечі з війни і пиячать від страху, – СБУ
Російські окупанти шукають нові «лайфхаки», як втекти з війни, і пиячать від страху.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Тепер вони йдуть у відпустку «за сімейними обставинами», приїжджають додому і на війну більше не повертаються – бо пишуть заяви на звільнення.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

«У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются», – розповідає дружині рашист, який воює на сході України.

Така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що вони дуже бояться атак українських захисників. І щоб хоч якось приглушити страх, користуються давно перевіреним «лайфхаком» – пиячать.

«Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают», – зізнається загарбник.

"Це ще добре, що влітку командирам не доведеться видавати пам’ятки російським солдатам, що антифриз – це отрута і його пити не можна.
А кому з них страшно, то нагадуємо про «гарячу» телефону лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів", - наголошують в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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