Автомобілі, які фігурують у махінаціях з «гуманітаркою» фонду Гупала, передали на ЗСУ

Автомобілі, які фігурують у махінаціях з «гуманітаркою» фонду Гупала, передали на ЗСУ
На Волині для потреб ЗСУ передали автомобілі, які завезли під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому мали збувати за готівку.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Волинська обласна прокуратура спільно з УСБУ у Волинській області вжили заходів задля передачі на потреби Збройних сил України автомобілів, вилучених у ході досудового розслідування кримінального провадження про продаж предметів гуманітарної допомоги під час воєнного стану ( ч. 3 ст. 201-2 КК України).

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про авто, які фігурують у кримінальному провадженні щодо махінацій із гуманітарною допомогою благодійного фонду бізнесмена, заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Гупала «Віримо в Україну».

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що фонд ввозив автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому машини продавав за готівку.

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Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.

Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим передали позашляховики «Jeep Cherokee» і «SsangYong REXTON» та автомобіль швидкої допомоги «Mercedes-Benz».

Передаватимуть таке майно ЗСУ і надалі.
Автомобілі, які фігурують у махінаціях з «гуманітаркою» фонду Гупала, передали на ЗСУ

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Теги: Гупало, фонд, автомобілі, прокуратура, потреби ЗСУ, Волинь
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