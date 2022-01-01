Автомобілі, які фігурують у махінаціях з «гуманітаркою» фонду Гупала, передали на ЗСУ
Сьогодні, 12:45
На Волині для потреб ЗСУ передали автомобілі, які завезли під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому мали збувати за готівку.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура спільно з УСБУ у Волинській області вжили заходів задля передачі на потреби Збройних сил України автомобілів, вилучених у ході досудового розслідування кримінального провадження про продаж предметів гуманітарної допомоги під час воєнного стану ( ч. 3 ст. 201-2 КК України).
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про авто, які фігурують у кримінальному провадженні щодо махінацій із гуманітарною допомогою благодійного фонду бізнесмена, заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Гупала «Віримо в Україну».
Нагадаємо, правоохоронці встановили, що фонд ввозив автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому машини продавав за готівку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Фонд Юрія Гупала «відхрещується» від махінацій з продажем «гуманітарних» машин
Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.
Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим передали позашляховики «Jeep Cherokee» і «SsangYong REXTON» та автомобіль швидкої допомоги «Mercedes-Benz».
Передаватимуть таке майно ЗСУ і надалі.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура спільно з УСБУ у Волинській області вжили заходів задля передачі на потреби Збройних сил України автомобілів, вилучених у ході досудового розслідування кримінального провадження про продаж предметів гуманітарної допомоги під час воєнного стану ( ч. 3 ст. 201-2 КК України).
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про авто, які фігурують у кримінальному провадженні щодо махінацій із гуманітарною допомогою благодійного фонду бізнесмена, заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Гупала «Віримо в Україну».
Нагадаємо, правоохоронці встановили, що фонд ввозив автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому машини продавав за готівку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Фонд Юрія Гупала «відхрещується» від махінацій з продажем «гуманітарних» машин
Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.
Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим передали позашляховики «Jeep Cherokee» і «SsangYong REXTON» та автомобіль швидкої допомоги «Mercedes-Benz».
Передаватимуть таке майно ЗСУ і надалі.
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