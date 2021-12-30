У Луцьку перейменували п’ять вулиць





Про це інформують у пресслужбі міськради.



Зокрема, вулицю Курську перейменовано на Пересічну, Лопатіна - на Ярову, Макарова - на Броварну та провулок Броварний, Матросова - на Ялинову, а Чекаліна - на Ботанічну.



Комісія з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади також пропонувала перейменувати вулицю Потапова на вулицю Банкову, однак це питання депутати вирішили відправити на доопрацювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку перейменували п’ять вулиць. Відповідне рішення підтримали депутати Луцької міської ради під час чергового засідання сесії.Про це інформують у пресслужбі міськради.Зокрема, вулицю Курську перейменовано на Пересічну, Лопатіна - на Ярову, Макарова - на Броварну та провулок Броварний, Матросова - на Ялинову, а Чекаліна - на Ботанічну.Комісія з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади також пропонувала перейменувати вулицю Потапова на вулицю Банкову, однак це питання депутати вирішили відправити на доопрацювання.

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