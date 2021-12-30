У Луцьку перейменували п’ять вулиць

У Луцьку перейменували п’ять вулиць
У Луцьку перейменували п’ять вулиць. Відповідне рішення підтримали депутати Луцької міської ради під час чергового засідання сесії.

Про це інформують у пресслужбі міськради.

Зокрема, вулицю Курську перейменовано на Пересічну, Лопатіна - на Ярову, Макарова - на Броварну та провулок Броварний, Матросова - на Ялинову, а Чекаліна - на Ботанічну.

Комісія з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади також пропонувала перейменувати вулицю Потапова на вулицю Банкову, однак це питання депутати вирішили відправити на доопрацювання.

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Теги: Луцьк, вулиці, перейменували
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