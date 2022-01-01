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У Маріуполь приїхали працювати лікарі з «відсталих регіонів Росії», – радник мера

У Маріуполь приїхали працювати лікарі з «відсталих регіонів Росії», – радник мера
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місто приїхали лікарі з бідних регіонів Росії.

Про це він написав у телеграм-каналі.

"У Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів-окупантів. Керівник – Бадма Башанкаєв (голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я, який публічно закликав "ампутувати Україну"). Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії", - написав Андрющенко.

За його словами , вони приїхали, аби заробити більше грошей.

Нагадаємо, що Маріуполь окупований російськими загарбниками. За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.



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Теги: Росія, Україна, війна
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