У Маріуполь приїхали працювати лікарі з «відсталих регіонів Росії», – радник мера

Петро Андрющенко повідомив, що у місто приїхали лікарі з бідних регіонів Росії.



Про це він



"У Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів-окупантів. Керівник – Бадма Башанкаєв (голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я, який публічно закликав "ампутувати Україну"). Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії", - написав Андрющенко.



За його словами , вони приїхали, аби заробити більше грошей.



Нагадаємо, що Маріуполь окупований російськими загарбниками. За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник мера Маріуполяповідомив, що у місто приїхали лікарі з бідних регіонів Росії.Про це він написав у телеграм-каналі."У Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів-окупантів. Керівник – Бадма Башанкаєв (голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я, який публічно закликав "ампутувати Україну"). Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії", - написав Андрющенко.За його словами , вони приїхали, аби заробити більше грошей.Нагадаємо, що Маріуполь окупований російськими загарбниками. За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.

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