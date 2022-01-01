Документи про завершення освіти будуть доступні в «Дії»





Про це Ірина Верещук.



Ними зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях, для вступу у виші,



"Домовилися інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями", – написала вона.



Верещук також додала, що під час наради з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до університетів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У додаток "Дія" збираються інтегрувати документи про освіту.Про це повідомила віцепрем'єркаНими зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях, для вступу у виші,"Домовилися інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями", – написала вона.Верещук також додала, що під час наради з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до університетів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.

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