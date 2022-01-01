Документи про завершення освіти будуть доступні в «Дії»

Документи про завершення освіти будуть доступні в «Дії»
У додаток "Дія" збираються інтегрувати документи про освіту.

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Ними зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях, для вступу у виші,

"Домовилися інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями", – написала вона.

Верещук також додала, що під час наради з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до університетів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.

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Теги: Дія, документи про освіту
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