Документи про завершення освіти будуть доступні в «Дії»
Сьогодні, 11:40
У додаток "Дія" збираються інтегрувати документи про освіту.
Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
Ними зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях, для вступу у виші,
"Домовилися інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями", – написала вона.
Верещук також додала, що під час наради з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до університетів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
Ними зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях, для вступу у виші,
"Домовилися інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями", – написала вона.
Верещук також додала, що під час наради з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до університетів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чому лучани влітку платять за опалення
Сьогодні, 11:58
Документи про завершення освіти будуть доступні в «Дії»
Сьогодні, 11:40
На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових
Сьогодні, 11:27
Медіа