Топ-5 енергоефективних газових котлів: яке обладнання рекомендує «Волиньгаз»





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



У Клієнських просторах 104.ua можна обрати газове обладнання власного імпорту. Головними його перевагами є: ефективніть, надійність, економічність та гарантія 5 років при щорічному сервісному обслуговуванні.



«Плануючи замінити старе або ж встановити нове газове обладнання, клієнти можуть звернутися до найближчого Клієнського простору 104.ua, де досвідчений персональний менеджер допоможе правильно підібрати газове обладнання, відповідно до технічних характеристик оселі клієнта та його побажань», - каже менеджер Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.



Вона зауважує, що клієнти можуть не лише обрати нове чи замінити старе газове обладнання, а й замовити комплексну послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування газового обладнання. Вона охоплює всі етапи – від подачі заяви, проєктних та монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Роботи виконають спеціалісти АТ «Волиньгаз».



Споживачі зараз можуть за помірною ціною до 15 500 придбати енергоефективне газове обладнання:



1.Baymak BYM-SE 24 Fi - компактний двоконтурний настінний газовий котел. Його головні функції - нагрівання води і обігрів приміщення площею до 250 м². Є функції захисту від замерзання та циркуляційного насоса від блокування.



2. DemirDokum Demrad Atron H-24 – двоконтурний котел, коефіцієнт корисної дії становить більш ніж 93%, гарантує істотну економію і як наслідок зниження витрат на опалювання в 3-4 рази (порівняно з централізованим опалюванням).Режим роботи "літо" дозволяє налаштувати котел лише на контур нагріву води. А режими "еко" та "комфорт" — економити з максимальним комфортом у використанні.



3. 104.ua Model T 24 kW - конвекційний газовий котел, який оснащений 14 системами безпеки: від замерзань, перегрівів, розгерметизації, підвищеного тиску тощо.



4. E.C.A. Gelios Plus 24 HM – двоконтурний котел, оснащений 17 системами безпеки: захист від зниженої та підвищеної напруги, від перегрівів, згасання полум'я пальника тощо.



5. Житомир-3 КС-Г-015 СН – одноконтурний котел українського виробництва

Є можливість додатково встановити блок ТЕНів для резервного опалення від електромережі.



Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або на



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК). РГК – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності і логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.



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