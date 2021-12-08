Топ-5 енергоефективних газових котлів: яке обладнання рекомендує «Волиньгаз»
Сьогодні, 10:52
Волиняни можуть подбати про комфорт у своїх оселях, зекономити на споживанні газу в опалювальний період і придбати сертифіковане газове у Клієнтських просторах 104.ua на Волині.
Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
У Клієнських просторах 104.ua можна обрати газове обладнання власного імпорту. Головними його перевагами є: ефективніть, надійність, економічність та гарантія 5 років при щорічному сервісному обслуговуванні.
«Плануючи замінити старе або ж встановити нове газове обладнання, клієнти можуть звернутися до найближчого Клієнського простору 104.ua, де досвідчений персональний менеджер допоможе правильно підібрати газове обладнання, відповідно до технічних характеристик оселі клієнта та його побажань», - каже менеджер Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.
Вона зауважує, що клієнти можуть не лише обрати нове чи замінити старе газове обладнання, а й замовити комплексну послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування газового обладнання. Вона охоплює всі етапи – від подачі заяви, проєктних та монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Роботи виконають спеціалісти АТ «Волиньгаз».
Споживачі зараз можуть за помірною ціною до 15 500 придбати енергоефективне газове обладнання:
1.Baymak BYM-SE 24 Fi - компактний двоконтурний настінний газовий котел. Його головні функції - нагрівання води і обігрів приміщення площею до 250 м². Є функції захисту від замерзання та циркуляційного насоса від блокування.
2. DemirDokum Demrad Atron H-24 – двоконтурний котел, коефіцієнт корисної дії становить більш ніж 93%, гарантує істотну економію і як наслідок зниження витрат на опалювання в 3-4 рази (порівняно з централізованим опалюванням).Режим роботи "літо" дозволяє налаштувати котел лише на контур нагріву води. А режими "еко" та "комфорт" — економити з максимальним комфортом у використанні.
3. 104.ua Model T 24 kW - конвекційний газовий котел, який оснащений 14 системами безпеки: від замерзань, перегрівів, розгерметизації, підвищеного тиску тощо.
4. E.C.A. Gelios Plus 24 HM – двоконтурний котел, оснащений 17 системами безпеки: захист від зниженої та підвищеної напруги, від перегрівів, згасання полум'я пальника тощо.
5. Житомир-3 КС-Г-015 СН – одноконтурний котел українського виробництва
Є можливість додатково встановити блок ТЕНів для резервного опалення від електромережі.
Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК). РГК – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності і логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
У Клієнських просторах 104.ua можна обрати газове обладнання власного імпорту. Головними його перевагами є: ефективніть, надійність, економічність та гарантія 5 років при щорічному сервісному обслуговуванні.
«Плануючи замінити старе або ж встановити нове газове обладнання, клієнти можуть звернутися до найближчого Клієнського простору 104.ua, де досвідчений персональний менеджер допоможе правильно підібрати газове обладнання, відповідно до технічних характеристик оселі клієнта та його побажань», - каже менеджер Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.
Вона зауважує, що клієнти можуть не лише обрати нове чи замінити старе газове обладнання, а й замовити комплексну послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування газового обладнання. Вона охоплює всі етапи – від подачі заяви, проєктних та монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Роботи виконають спеціалісти АТ «Волиньгаз».
Споживачі зараз можуть за помірною ціною до 15 500 придбати енергоефективне газове обладнання:
1.Baymak BYM-SE 24 Fi - компактний двоконтурний настінний газовий котел. Його головні функції - нагрівання води і обігрів приміщення площею до 250 м². Є функції захисту від замерзання та циркуляційного насоса від блокування.
2. DemirDokum Demrad Atron H-24 – двоконтурний котел, коефіцієнт корисної дії становить більш ніж 93%, гарантує істотну економію і як наслідок зниження витрат на опалювання в 3-4 рази (порівняно з централізованим опалюванням).Режим роботи "літо" дозволяє налаштувати котел лише на контур нагріву води. А режими "еко" та "комфорт" — економити з максимальним комфортом у використанні.
3. 104.ua Model T 24 kW - конвекційний газовий котел, який оснащений 14 системами безпеки: від замерзань, перегрівів, розгерметизації, підвищеного тиску тощо.
4. E.C.A. Gelios Plus 24 HM – двоконтурний котел, оснащений 17 системами безпеки: захист від зниженої та підвищеної напруги, від перегрівів, згасання полум'я пальника тощо.
5. Житомир-3 КС-Г-015 СН – одноконтурний котел українського виробництва
Є можливість додатково встановити блок ТЕНів для резервного опалення від електромережі.
Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК). РГК – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності і логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Топ-5 енергоефективних газових котлів: яке обладнання рекомендує «Волиньгаз»
Сьогодні, 10:52
Повідомили деталі вечірньої автотрощі на Конякіна у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У місті на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Росіяни захопили ще два населені пункти на Луганщині, – Гайдай
Сьогодні, 10:17
«Хлопці вигризають кожен шматок української землі», – речниці волинської 14 ОМБР розповіли про роботу бригади
Сьогодні, 09:55
Медіа