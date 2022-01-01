У місті на Волині горів житловий будинок. ФОТО

У місті на Волині горів житловий будинок. ФОТО
У Ковелі на вулиці Міцкевича горів житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

22 червня о 10:26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку у місті Ковелі. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку. Вогнеборці 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковеля подали на гасіння 3 водяних стволи, ліквідували пожежу о 11:37.

Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах на стисненому повітрі.
У місті на Волині горів житловий будинок. ФОТО

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
У місті на Волині горів житловий будинок. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель, пожежа
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