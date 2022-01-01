У місті на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:36
У Ковелі на вулиці Міцкевича горів житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
22 червня о 10:26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку у місті Ковелі. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку. Вогнеборці 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковеля подали на гасіння 3 водяних стволи, ліквідували пожежу о 11:37.
Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
22 червня о 10:26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку у місті Ковелі. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку. Вогнеборці 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковеля подали на гасіння 3 водяних стволи, ліквідували пожежу о 11:37.
Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили деталі вечірньої автотрощі на Конякіна у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У місті на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Росіяни захопили ще два населені пункти на Луганщині, – Гайдай
Сьогодні, 10:17
«Хлопці вигризають кожен шматок української землі», – речниці волинської 14 ОМБР розповіли про роботу бригади
Сьогодні, 09:55
Медіа