Повідомили деталі вечірньої автотрощі на Конякіна у Луцьку. ФОТО

Повідомили деталі вечірньої автотрощі на Конякіна у Луцьку. ФОТО
У Луцьку 22 червня ввечері 29-річний водій Volkswagen, здійснюючи обгін вантажівки Volvo, не впорався з керуванням та зіткнувся з нею.

Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок цього легковик відкинуло на зустрічну смугу – у мікроавтобус Opel Vivaro.
Повідомили деталі вечірньої автотрощі на Конякіна у Луцьку. ФОТО

За кермом вантажівки перебував 34-річний мешканець Луцького району, мікроавтобусом керував 28-річний володимирчанин, вони не постраждали.

В автопригоді тілесні ушкодження отримали водій та пасажир Volkswagen, їх госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
Повідомили деталі вечірньої автотрощі на Конякіна у Луцьку. ФОТО

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Конякіна, Луцьк
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