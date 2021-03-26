Повідомили деталі вечірньої автотрощі на Конякіна у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У Луцьку 22 червня ввечері 29-річний водій Volkswagen, здійснюючи обгін вантажівки Volvo, не впорався з керуванням та зіткнувся з нею.
Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок цього легковик відкинуло на зустрічну смугу – у мікроавтобус Opel Vivaro.
За кермом вантажівки перебував 34-річний мешканець Луцького району, мікроавтобусом керував 28-річний володимирчанин, вони не постраждали.
В автопригоді тілесні ушкодження отримали водій та пасажир Volkswagen, їх госпіталізували.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок цього легковик відкинуло на зустрічну смугу – у мікроавтобус Opel Vivaro.
За кермом вантажівки перебував 34-річний мешканець Луцького району, мікроавтобусом керував 28-річний володимирчанин, вони не постраждали.
В автопригоді тілесні ушкодження отримали водій та пасажир Volkswagen, їх госпіталізували.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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