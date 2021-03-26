Перекинута автівка вилетіла назустріч: у Луцьку зіткнулися фура, бус та легковик. ФОТО





Аварія сталася ввечері 22 червня на вулиці Конякіна, - повідомляє



Близько 22 години біля повороту на вулицю Федорова зіткнулися легковик Volkswagen, вантажівка та бус Ореl.







Як розповів водій фури, Volkswagen на швидкості влетів у вантажівку та перекинувся. Потому перекинутий легковик зіткнувся з бусом, що рухався назустріч.





«Мені назустріч з-за фури вилетів Volkswagen, автівка вже була перекинута», – каже водій буса.



Двох постраждалих хлопців із Volkswagen витягнули свідки. З їхніх слів, один із хлопців був у свідомості.



Працівник швидкої повідомив, що обоє хлопців були п’яні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася ДТП із постраждалими.Аварія сталася ввечері 22 червня на вулиці Конякіна, - повідомляє ІА Волинські новини Близько 22 години біля повороту на вулицю Федорова зіткнулися легковик Volkswagen, вантажівка та бус Ореl.Як розповів водій фури, Volkswagen на швидкості влетів у вантажівку та перекинувся. Потому перекинутий легковик зіткнувся з бусом, що рухався назустріч.«Мені назустріч з-за фури вилетів Volkswagen, автівка вже була перекинута», – каже водій буса.Двох постраждалих хлопців із Volkswagen витягнули свідки. З їхніх слів, один із хлопців був у свідомості.Працівник швидкої повідомив, що обоє хлопців були п’яні.

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