Перекинута автівка вилетіла назустріч: у Луцьку зіткнулися фура, бус та легковик. ФОТО

Перекинута автівка вилетіла назустріч: у Луцьку зіткнулися фура, бус та легковик. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася ДТП із постраждалими.

Аварія сталася ввечері 22 червня на вулиці Конякіна, - повідомляє ІА Волинські новини.

Близько 22 години біля повороту на вулицю Федорова зіткнулися легковик Volkswagen, вантажівка та бус Ореl.

Перекинута автівка вилетіла назустріч: у Луцьку зіткнулися фура, бус та легковик. ФОТО


Як розповів водій фури, Volkswagen на швидкості влетів у вантажівку та перекинувся. Потому перекинутий легковик зіткнувся з бусом, що рухався назустріч.

Перекинута автівка вилетіла назустріч: у Луцьку зіткнулися фура, бус та легковик. ФОТО

«Мені назустріч з-за фури вилетів Volkswagen, автівка вже була перекинута», – каже водій буса.

Двох постраждалих хлопців із Volkswagen витягнули свідки. З їхніх слів, один із хлопців був у свідомості.

Працівник швидкої повідомив, що обоє хлопців були п’яні.

Перекинута автівка вилетіла назустріч: у Луцьку зіткнулися фура, бус та легковик. ФОТО



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Теги: аварія, Луцьк, Конякіна
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