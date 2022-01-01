На війні з Росією загинув волинянин

На війні з Росією загинув волинянин
Волинь втратила на війні з Росією ще одного військовослужбовця.

Про це повідомляють у Любешівській територіальній громаді.

20 червня 2022 року, захищаючи Україну від російських загарбників, на Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, житель села Великий Курінь - Марчик Борис Григорович.

Інформацію про загибель військовослужбовця з Любешівщини підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
На війні з Росією загинув волинянин


Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, смерть, Великий Курінь, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 21:25
Чому про успіхи ЗСУ на півдні розповідають стримано
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 23 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Українці, що втратили родичів на війні, можуть отримати відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 19:20
Біля Новобахмутівки ЗСУ відбили штурм: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Через війну з Росією Волинь втратила трьох захисників Через війну з Росією Волинь втратила трьох захисників
01 червень, 21:02
Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією
26 травень, 23:06
У війні з Росією загинули два воїни з Волині У війні з Росією загинули два воїни з Волині
18 травень, 21:51
На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині
06 травень, 21:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 21:25
 0
Чому про успіхи ЗСУ на півдні розповідають стримано
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 23 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
Українці, що втратили родичів на війні, можуть отримати відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 19:20
 0
Біля Новобахмутівки ЗСУ відбили штурм: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8