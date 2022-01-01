На війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 21:25
Волинь втратила на війні з Росією ще одного військовослужбовця.
Про це повідомляють у Любешівській територіальній громаді.
20 червня 2022 року, захищаючи Україну від російських загарбників, на Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, житель села Великий Курінь - Марчик Борис Григорович.
Інформацію про загибель військовослужбовця з Любешівщини підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомляють у Любешівській територіальній громаді.
20 червня 2022 року, захищаючи Україну від російських загарбників, на Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, житель села Великий Курінь - Марчик Борис Григорович.
Інформацію про загибель військовослужбовця з Любешівщини підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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