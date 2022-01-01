На війні з Росією загинув волинянин





Про це повідомляють у Любешівській територіальній громаді.



20 червня 2022 року, захищаючи Україну від російських загарбників, на Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, житель села Великий Курінь - Марчик Борис Григорович.



Інформацію про загибель військовослужбовця з Любешівщини підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.





Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила на війні з Росією ще одного військовослужбовця.Про це повідомляють у Любешівській територіальній громаді.20 червня 2022 року, захищаючи Україну від російських загарбників, на Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, житель села Великий Курінь - Марчик Борис Григорович.Інформацію про загибель військовослужбовця з Любешівщини підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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