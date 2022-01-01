Погода на завтра, 23 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора 23 червня у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 10°С до 22°С.
Народний прогноз погоди: 23 червня вшановується пам'ять священномученика Тимофія Пруського. У народі день Тимофія називали мишачий писк. За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили і бачили у цю пору великі "зграї мишей" на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він піднімається стовпом - на ясну погоду, стелиться по землі - до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 10°С до 22°С.
Народний прогноз погоди: 23 червня вшановується пам'ять священномученика Тимофія Пруського. У народі день Тимофія називали мишачий писк. За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили і бачили у цю пору великі "зграї мишей" на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він піднімається стовпом - на ясну погоду, стелиться по землі - до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода на завтра, 23 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Медіа