Погода на завтра, 23 червня, у Луцьку

З ранку до самого вечора 23 червня у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 10°С до 22°С.Народний прогноз погоди: 23 червня вшановується пам'ять священномученика Тимофія Пруського. У народі день Тимофія називали мишачий писк. За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили і бачили у цю пору великі "зграї мишей" на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він піднімається стовпом - на ясну погоду, стелиться по землі - до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.