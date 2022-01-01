Чому про успіхи ЗСУ на півдні розповідають стримано





Про це під час національного марафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише



"Ситуацію на півдні ми дійсно дуже стримано коментуємо. Адже українським військам дуже важливо закріпитися на тих територіях, де вони ведуть контрнаступ або звільняють їх від окупації", — пояснила вона.



Крім того, РФ аналізує відкриті джерела і корегує свої дії завдяки цьому. Тому дуже важливо не поширювати багато даних про ЗСУ на Півдні, адже це заважатиме Збройним силам.



Маляр наголосила, щойно буде можливість, то всю інформацію надасть Генштаб ЗСУ.



"Слід розуміти, що Генеральний штаб обов'язково заявить про всі перемоги, які є, щойно успіх буде закріплено належним чином", — сказала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Успіх ЗСУ на Півдні коментують стримано, оскільки росіяни стежать за інформацією української влади, ЗМІ та публікаціями у Мережі, й корегують свої дії. Зайві деталі про успіхи українських захисників можуть допомогти росіянам, відповідно й зашкодити ЗСУ.Про це під час національного марафону розповіла заступниця міністра оборони, пише ТСН. "Ситуацію на півдні ми дійсно дуже стримано коментуємо. Адже українським військам дуже важливо закріпитися на тих територіях, де вони ведуть контрнаступ або звільняють їх від окупації", — пояснила вона.Крім того, РФ аналізує відкриті джерела і корегує свої дії завдяки цьому. Тому дуже важливо не поширювати багато даних про ЗСУ на Півдні, адже це заважатиме Збройним силам.Маляр наголосила, щойно буде можливість, то всю інформацію надасть Генштаб ЗСУ."Слід розуміти, що Генеральний штаб обов'язково заявить про всі перемоги, які є, щойно успіх буде закріплено належним чином", — сказала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію