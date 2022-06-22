На цьому етапі немає загрози нападу з Білорусі, – головний розвідник України

Кирило Буданов заявив, що на цьому етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.



Про це Кирило Буданов сказав у ефірі телемарафону, - пише



"На даному етапі жодної загрози з білоруського боку немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем. У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії", - сказав Кирило Буданов.



Як відомо, Збройні сили Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів із Україною та країнами ЄС.



Щоб продемонструвати свою присутність у прикордонних з Україною районах білоруські Збройні сили розміщують дерев'яні муляжі танків.



Раніше командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що не можна виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас, за його словами, наразі більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник головного управління розвідкизаявив, що на цьому етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.Про це Кирило Буданов сказав у ефірі телемарафону, - пише "Українська правда". "На даному етапі жодної загрози з білоруського боку немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем. У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії", - сказав Кирило Буданов.Як відомо, Збройні сили Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів із Україною та країнами ЄС.Щоб продемонструвати свою присутність у прикордонних з Україною районах білоруські Збройні сили розміщують дерев'яні муляжі танків.Раніше командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва генерал-лейтенантрозповів, що не можна виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас, за його словами, наразі більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію