У Ковелі з палаючого будинку врятували дитину та пенсіонерку. ВІДЕО

У Ковелі з палаючого будинку врятували дитину та пенсіонерку. ВІДЕО
У Ковелі під час пожежі в п'ятиповерхівці бійці ДСНС врятували дитину й літню жінку, ще трьох людей евакуювали.

22 червня о 19:18 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку в місті Ковелі на вулиці Відродження, - повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

О 19:23 на місце події прибули рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста - 4 та 19 ДПРЧ.
З'ясувалося, що вогонь охопив житлову кімнату в квартирі на другому поверсі.

Більшість мешканців будинку самостійно вийшли з помешкань, проте на третьому поверсі над квартирою, де вирувала пожежа, перебувала дівчинка віком близько 10 років, а ще в одній з квартир - літня жінка.

Рятувальники дісталися до потерпілих, одягнули на них резервні маски й сходовою кліткою вивели на вулицю. Крім того, евакуювали ще двох чоловіків та одну жінку з горішніх поверхів.



Пожежу локалізували о 19:36, ліквідували - о 19:42.
Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
На місці події працювали більше 10 рятувальників, залучено 2 одиниці основної техніки та автодрабина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, Волинь, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Тероборонівець «Манюня», дешевший автогаз та втрати росіян: добрі новини від ВолиньPost за 22 червня
22 червень, 23:35
У Ковелі з палаючого будинку врятували дитину та пенсіонерку. ВІДЕО
22 червень, 23:17
Перекинута автівка вилетіла назустріч: у Луцьку зіткнулися фура, бус та легковик. ФОТО
22 червень, 22:57
На цьому етапі немає загрози нападу з Білорусі, – головний розвідник України
22 червень, 22:13
Схожі новини
У Ковелі горів житловий будинок: пожежу помітили поліцейські. ВІДЕО У Ковелі горів житловий будинок: пожежу помітили поліцейські. ВІДЕО
26 квітень, 11:24
На Волині горів молитовний будинок. ВІДЕО На Волині горів молитовний будинок. ВІДЕО
18 лютий, 10:38
На Волині горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО На Волині горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
10 лютий, 17:30
На Волині горіла квартира в багатоповерхівці. ВІДЕО На Волині горіла квартира в багатоповерхівці. ВІДЕО
19 січень, 10:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Тероборонівець «Манюня», дешевший автогаз та втрати росіян: добрі новини від ВолиньPost за 22 червня
22 червень, 23:35
 0
У Ковелі з палаючого будинку врятували дитину та пенсіонерку. ВІДЕО
22 червень, 23:17
 0
Перекинута автівка вилетіла назустріч: у Луцьку зіткнулися фура, бус та легковик. ФОТО
22 червень, 22:57
 0
На цьому етапі немає загрози нападу з Білорусі, – головний розвідник України
22 червень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8