У Ковелі з палаючого будинку врятували дитину та пенсіонерку. ВІДЕО
22 червень, 23:17
У Ковелі під час пожежі в п'ятиповерхівці бійці ДСНС врятували дитину й літню жінку, ще трьох людей евакуювали.
22 червня о 19:18 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку в місті Ковелі на вулиці Відродження, - повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
О 19:23 на місце події прибули рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста - 4 та 19 ДПРЧ.
З'ясувалося, що вогонь охопив житлову кімнату в квартирі на другому поверсі.
Більшість мешканців будинку самостійно вийшли з помешкань, проте на третьому поверсі над квартирою, де вирувала пожежа, перебувала дівчинка віком близько 10 років, а ще в одній з квартир - літня жінка.
Рятувальники дісталися до потерпілих, одягнули на них резервні маски й сходовою кліткою вивели на вулицю. Крім того, евакуювали ще двох чоловіків та одну жінку з горішніх поверхів.
Пожежу локалізували о 19:36, ліквідували - о 19:42.
Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
На місці події працювали більше 10 рятувальників, залучено 2 одиниці основної техніки та автодрабина.
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22 червня о 19:18 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку в місті Ковелі на вулиці Відродження, - повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
О 19:23 на місце події прибули рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста - 4 та 19 ДПРЧ.
З'ясувалося, що вогонь охопив житлову кімнату в квартирі на другому поверсі.
Більшість мешканців будинку самостійно вийшли з помешкань, проте на третьому поверсі над квартирою, де вирувала пожежа, перебувала дівчинка віком близько 10 років, а ще в одній з квартир - літня жінка.
Рятувальники дісталися до потерпілих, одягнули на них резервні маски й сходовою кліткою вивели на вулицю. Крім того, евакуювали ще двох чоловіків та одну жінку з горішніх поверхів.
Пожежу локалізували о 19:36, ліквідували - о 19:42.
Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
На місці події працювали більше 10 рятувальників, залучено 2 одиниці основної техніки та автодрабина.
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