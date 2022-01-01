Тероборонівець «Манюня», дешевший автогаз та втрати росіян: добрі новини від ВолиньPost за 22 червня

Вже 119 днів триває повномасштабна війна з Росією, під час якої українські військовослужбовці героїчно захищають свою землю.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost від початку повномасштабного вторгнення тримають руку на пульсі подій та готують для своїх читачів актуальні та перевірені новини. З перших днів на електронних сторінках видання є рубрика "Добрі новини", де ми збираємо для вас всі позитивні новини, які сталися протягом дня, що минає.Тож до вашої уваги чергова підбірка добрих новин про Волинь, Україну та світ.До управління Волинської єпархії ПЦУ звернулися представники громад із Луцького і Камінь-Каширського районів, які раніше були в Московському патріархаті.На ранок 22 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 230 осіб.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,танків - 1496 (+0) од,бойових броньованих машин - 3614 (+8) од,артилерійських систем - 752 (+0) од,РСЗВ - 239 (+0) од,засоби ППО - 99 (+1) од,літаків - 216 (+0) од,гелікоптерів - 182 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),крилаті ракети - 137 (+0),кораблі /катери - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,спеціальна техніка - 60 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.В Україні заборонили російську музику в медіа та у громадському просторі. За відповідне рішення проголосувала Верховна Рада. Відтепер під забороною публічне виконання і демонстрація робіт артистів, які підтримують російську агресію. Зазначають, що обмеження діятимуть до моменту звільнення всіх окупованих українських територій та припинення війни Росією. Волиняни підтримують таку ініціативу.Волинські сапери ДСНС продовжують роботи з розмінування території Чернігівської області. Вони перевірили 29 домогосподарств на наявність вибухонебезпечних предметів.Низка українських мереж АЗС 22 червня зменшила вартість автогазу.Інструктор з парамедичного навчання, волонтер з Польщі Міхал Курджєл навчав медиків одного з луцьких шпиталів, як надавати медичну допомогу в умовах бою.У мотострілецькій роті одного з окремих батальйонів 100 бригади Сил ТрО Волині воює сержант Сергій з позивним «Манюня». Вже зранку 24 лютого чоловік склав найнеобхідніше у наплічник і добровольцем пішов до військкомату – «Бо ж як потім дітям та онукам в очі дивитися?».