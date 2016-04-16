Розповіли про успіхи партизанів на Херсонщині

Розповіли про успіхи партизанів на Херсонщині
Збройні Сили України крок за крок звільнюють окуповану Херсонську область, разом з тим успішно працюють партизани. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що розвідка працює над створенням власної агентури - партизанів - на окупованих територіях.

За словами голови розвідки, їхня робота – не на виду, проте результат – суттєвий, - повідомляє ТСН.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, про успішну роботу партизанів свідчать незвичайні випадки. Зокрема, пригадав сьогодній підриву авто нардепа-колаборанта на Херсонщині Ковальова. Однак Буданов не уточнив причини вибуху, як і причетність України до інциденту.

"Є багато різних випадків, коли когось там підстрелили в окупованих містах, десь підірвали якесь нафтове сховище", – пояснив очільник ГУР.

Нагадаємо, вдень 22 червня у соцмережах поширилася інформація про смерть депутата-зрадника Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині.

Пізніше голова розвідки підтвердив факт підриву авто зрадника. У якому він стані і чи взагалі вижив після підриву - невідомо.

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Теги: Україна, партизани, Херсонщина
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