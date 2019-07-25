Повідомили, скільки цивільних у російському полоні





Серед них є журналісти, представники місцевої влади та волонтери, сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, - пише

Військовополонених - понад 2 тис.



Російська сторона підтвердила через міжнародний комітет Червоного хреста лише 120 полонених.



"У нас є офіційна відповідь із міжнародного комітету з прізвищем, ім'ям та по батькові тих цивільних осіб, яких підтвердила Росія. Ми зараз намагаємося всіма силами визволити їх, бо їх не можна обмінювати на військових. А тому ми шукаємо міжнародні механізми і закликаємо звільнити наших міських голів, журналістів, волонтерів, які зараз незаконно перебувають у в'язницях Росії", — зазначила Верещук.



Росія підтверджує не всіх військовополонених, які є в офіційних українських реєстрах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському полоні перебувають понад 1,5 тис. цивільних українців.Серед них є журналісти, представники місцевої влади та волонтери, сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, - пише "Газета ua".

Військовополонених - понад 2 тис.Російська сторона підтвердила через міжнародний комітет Червоного хреста лише 120 полонених."У нас є офіційна відповідь із міжнародного комітету з прізвищем, ім'ям та по батькові тих цивільних осіб, яких підтвердила Росія. Ми зараз намагаємося всіма силами визволити їх, бо їх не можна обмінювати на військових. А тому ми шукаємо міжнародні механізми і закликаємо звільнити наших міських голів, журналістів, волонтерів, які зараз незаконно перебувають у в'язницях Росії", — зазначила Верещук.Росія підтверджує не всіх військовополонених, які є в офіційних українських реєстрах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію