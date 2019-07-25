Повідомили, скільки цивільних у російському полоні
Сьогодні, 03:46
У російському полоні перебувають понад 1,5 тис. цивільних українців.
Серед них є журналісти, представники місцевої влади та волонтери, сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, - пише "Газета ua".
Військовополонених - понад 2 тис.
Російська сторона підтвердила через міжнародний комітет Червоного хреста лише 120 полонених.
"У нас є офіційна відповідь із міжнародного комітету з прізвищем, ім'ям та по батькові тих цивільних осіб, яких підтвердила Росія. Ми зараз намагаємося всіма силами визволити їх, бо їх не можна обмінювати на військових. А тому ми шукаємо міжнародні механізми і закликаємо звільнити наших міських голів, журналістів, волонтерів, які зараз незаконно перебувають у в'язницях Росії", — зазначила Верещук.
Росія підтверджує не всіх військовополонених, які є в офіційних українських реєстрах.
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Серед них є журналісти, представники місцевої влади та волонтери, сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, - пише "Газета ua".
Військовополонених - понад 2 тис.
Російська сторона підтвердила через міжнародний комітет Червоного хреста лише 120 полонених.
"У нас є офіційна відповідь із міжнародного комітету з прізвищем, ім'ям та по батькові тих цивільних осіб, яких підтвердила Росія. Ми зараз намагаємося всіма силами визволити їх, бо їх не можна обмінювати на військових. А тому ми шукаємо міжнародні механізми і закликаємо звільнити наших міських голів, журналістів, волонтерів, які зараз незаконно перебувають у в'язницях Росії", — зазначила Верещук.
Росія підтверджує не всіх військовополонених, які є в офіційних українських реєстрах.
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