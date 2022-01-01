Волинська піаністка стала лауреатом міжнародного конкурсу

Волинська піаністка стала лауреатом міжнародного конкурсу
Юна піаністка з Волині взяла участь у міжнародному фестивалі-конкурсі та зайняла призове місце.

Про це повідомляюь у Ківерцівській дитячій музичній школі.

Вихованка закладу Наталія Прачук зайняла 3 місце на Міжнародному Фестивалі- Конкурсі Мистецтв" Нас Єднає Україна".

Юна піаністка стала третьою у номінації "Інструментальне мистецво, Фортепіано".

Лауреатка фестивалю та її викладачка Ганна Миколаївна Левковська отримали відповідні дипломи.

Волинська піаністка стала лауреатом міжнародного конкурсу
Волинська піаністка стала лауреатом міжнародного конкурсу

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Теги: Волинь, конкурс, Ківерці
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