Волинська піаністка стала лауреатом міжнародного конкурсу





Про це повідомляюь у Ківерцівській дитячій музичній школі.



Вихованка закладу Наталія Прачук зайняла 3 місце на Міжнародному Фестивалі- Конкурсі Мистецтв" Нас Єднає Україна".



Юна піаністка стала третьою у номінації "Інструментальне мистецво, Фортепіано".



Лауреатка фестивалю та її викладачка Ганна Миколаївна Левковська отримали відповідні дипломи.





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