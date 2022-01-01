Волинська піаністка стала лауреатом міжнародного конкурсу
Сьогодні, 05:27
Юна піаністка з Волині взяла участь у міжнародному фестивалі-конкурсі та зайняла призове місце.
Про це повідомляюь у Ківерцівській дитячій музичній школі.
Вихованка закладу Наталія Прачук зайняла 3 місце на Міжнародному Фестивалі- Конкурсі Мистецтв" Нас Єднає Україна".
Юна піаністка стала третьою у номінації "Інструментальне мистецво, Фортепіано".
Лауреатка фестивалю та її викладачка Ганна Миколаївна Левковська отримали відповідні дипломи.
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Про це повідомляюь у Ківерцівській дитячій музичній школі.
Вихованка закладу Наталія Прачук зайняла 3 місце на Міжнародному Фестивалі- Конкурсі Мистецтв" Нас Єднає Україна".
Юна піаністка стала третьою у номінації "Інструментальне мистецво, Фортепіано".
Лауреатка фестивалю та її викладачка Ганна Миколаївна Левковська отримали відповідні дипломи.
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