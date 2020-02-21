У Луцьку хочуть перейменувати одну з вулиць на честь загиблого бійця. ВІДЕО





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47-річний військовий проживав на цій вулиці, загинув 13 квітня в боях Миколаївщині. В міськраді ідею перейменування вулицю на честь бійця поки не підтримали.



Як розповіли рідні чоловіка, вони не проти перейменування і думку сусідів розділяють. "В майбутньому, коли наші діти чи внуки запитають чому саме так називається наша вулиця, то нам буде краще їм пояснити, що саме ця людина віддала життя за наш мир, з наше майбутнє, за нашу цілісність", – говорить племінниця загиблого Ірина Воляник.



Волгоградська – одна з вулиць, що підлягає дерусифікації, каже місцевий мешканець Віктор Пенько. Але, розповідає чоловік, – у міській раді запропоновану жителями назву поки не підтримали. "Голова цієї групи вирішив відкласти це вирішення, мотивуючи це, тим, що якщо ми почнемо давати іменні назви вулиць, то це піде такою неконтрольованою хвилею", – розповів Віктор Пенько і додав, що рішення про перейменування – колективне. Звернення до міської ради підписали 33 жителі вулиці.



За коментарем Суспільне звернулося до голови депутатської комісії з впорядкування назв вулиць Михайла Щура. Він розповів, що пропозицію поки не відхилили, а відправили на доопрацювання.



"Було прийнято рішення проінформувати заявників підготувати пакет документів, зокрема згоди близьких родичів. Перейменування на честь загиблого по процедурі передбачається обов’язково громадське обговорення", – зазначив Михайло Щур.



Усього з початку введення воєнного стану у Луцьку дерусифікували п'ять вулиць: Федорова, Ярощука, Боженка, Говорова та Нікішева. Ще сім назв готують винести на голосування депутатів на найближчу сесію. Усього під процес дерусифікації у Луцьку потрапить ще приблизно 100 вулиць.



Щовівторка у Луцьку збирається топонімічна група, куди увійшли науковці, краєзнавці, політологи та журналісти. Вони напрацьовують нові назви для перейменувань. Таких зараз мають пів сотні.



Зі слів одного із ініціаторів дерусифікації, луцького журналіста Юрія Конкевича процес перейменування у Луцьку затягується. Каже: у депутатську комісію з перейменування не долучили представників громадськості.



"Була вигадана така триступенева система, яка складається, як вже відомо, з робочої групи, з постійної комісії і потім вже, власне, сесія міської ради. На нашу думку, з метою – завалити цей процес. Нам боляче, оскільки ми бачимо, як це все робиться в інших містах, а особливо в столиці", – розповів Юрій Конкевич.



Зі слів Михайла Щура, зволікання у процесі дерусифікації Луцька немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці вулиці Волгоградської, що розташована у мікрорайоні Красне в Луцьку, просять міську раду змінити назву вулиці на честь загиблого бійця Сергія Пянтковського.Про це повідомляє Суспільне 47-річний військовий проживав на цій вулиці, загинув 13 квітня в боях Миколаївщині. В міськраді ідею перейменування вулицю на честь бійця поки не підтримали.Як розповіли рідні чоловіка, вони не проти перейменування і думку сусідів розділяють. "В майбутньому, коли наші діти чи внуки запитають чому саме так називається наша вулиця, то нам буде краще їм пояснити, що саме ця людина віддала життя за наш мир, з наше майбутнє, за нашу цілісність", – говорить племінниця загиблого Ірина Воляник.Волгоградська – одна з вулиць, що підлягає дерусифікації, каже місцевий мешканець Віктор Пенько. Але, розповідає чоловік, – у міській раді запропоновану жителями назву поки не підтримали. "Голова цієї групи вирішив відкласти це вирішення, мотивуючи це, тим, що якщо ми почнемо давати іменні назви вулиць, то це піде такою неконтрольованою хвилею", – розповів Віктор Пенько і додав, що рішення про перейменування – колективне. Звернення до міської ради підписали 33 жителі вулиці.За коментарем Суспільне звернулося до голови депутатської комісії з впорядкування назв вулиць Михайла Щура. Він розповів, що пропозицію поки не відхилили, а відправили на доопрацювання."Було прийнято рішення проінформувати заявників підготувати пакет документів, зокрема згоди близьких родичів. Перейменування на честь загиблого по процедурі передбачається обов’язково громадське обговорення", – зазначив Михайло Щур.Усього з початку введення воєнного стану у Луцьку дерусифікували п'ять вулиць: Федорова, Ярощука, Боженка, Говорова та Нікішева. Ще сім назв готують винести на голосування депутатів на найближчу сесію. Усього під процес дерусифікації у Луцьку потрапить ще приблизно 100 вулиць.Щовівторка у Луцьку збирається топонімічна група, куди увійшли науковці, краєзнавці, політологи та журналісти. Вони напрацьовують нові назви для перейменувань. Таких зараз мають пів сотні.Зі слів одного із ініціаторів дерусифікації, луцького журналіста Юрія Конкевича процес перейменування у Луцьку затягується. Каже: у депутатську комісію з перейменування не долучили представників громадськості."Була вигадана така триступенева система, яка складається, як вже відомо, з робочої групи, з постійної комісії і потім вже, власне, сесія міської ради. На нашу думку, з метою – завалити цей процес. Нам боляче, оскільки ми бачимо, як це все робиться в інших містах, а особливо в столиці", – розповів Юрій Конкевич.Зі слів Михайла Щура, зволікання у процесі дерусифікації Луцька немає.

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