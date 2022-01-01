У ВНУ відкрили першу на Волині лабораторію синхронного перекладу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки запрацювала науково-навчальна лабораторія синхронного перекладу.
Обладнання, яке купили за гроші вишу, вартує 400 тисяч гривень, – розповів Суспільному ректор Анатолій Цьось.
Лабораторія, що розташована на факультеті іноземної філології, дає можливість синхронного перекладу як під час навчання студентів, так і під час різноманітних міжнародних заходів, презентацій та зустрічей.
Зі слів декана факультету іноземної філології Лариси Макарук, науково-навчальна лабораторія має дві кабіни, де зможуть працювати чотири перекладачі, а також обладнана мікшерними пультами, передавачами, зарядними кейсами тощо.
"До цієї лабораторії входять 100 передавачів, які уможливлюють здійснення синхронного перекладу не лише в певному місці, залі, але й це є можливим на певній відстані в межах цього корпусу", – говорить освітянка.
Під час відкриття лабораторії студенти факультету іноземної філології зробили синхронний переклад частини промови прем’єр-міністра Великої Британії, який днями прибув із візитом в Україну.
Синхронний переклад – це найвищий пілотаж, – зазначила доцент кафедри англійської філології Лариса Киричук. Говорить: він виконується не більше 15-20 хвилин, інакше мозок людини надзвичайно перевантажується.
"Коли фізіобіологи і нейробіологи перевіряли активність мозку в різних видах діяльності, то виявили, що під час синхронного перекладу, там всі зашкалюють показники", – розповіла викладачка.
Зі слів студентки факультету Софії Мохнєвої, аби синхронно перекладати іноземні мови, потрібно мати хорошу пам’ять і багато практикуватись.
"Дуже подобається вивчати мови і перекладати, але із синхронним перекладом справи ще не мала. Це вже будемо вчити на третьому курсі. Думаю, що ця лабораторія в цьому допоможе", – каже студентка.
Загалом на факультеті іноземної філології волинського вишу навчають студентів шести іноземним мовам – німецької, французької, шведської, китайської, іспанської та англійської.
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Обладнання, яке купили за гроші вишу, вартує 400 тисяч гривень, – розповів Суспільному ректор Анатолій Цьось.
Лабораторія, що розташована на факультеті іноземної філології, дає можливість синхронного перекладу як під час навчання студентів, так і під час різноманітних міжнародних заходів, презентацій та зустрічей.
Зі слів декана факультету іноземної філології Лариси Макарук, науково-навчальна лабораторія має дві кабіни, де зможуть працювати чотири перекладачі, а також обладнана мікшерними пультами, передавачами, зарядними кейсами тощо.
"До цієї лабораторії входять 100 передавачів, які уможливлюють здійснення синхронного перекладу не лише в певному місці, залі, але й це є можливим на певній відстані в межах цього корпусу", – говорить освітянка.
Під час відкриття лабораторії студенти факультету іноземної філології зробили синхронний переклад частини промови прем’єр-міністра Великої Британії, який днями прибув із візитом в Україну.
Синхронний переклад – це найвищий пілотаж, – зазначила доцент кафедри англійської філології Лариса Киричук. Говорить: він виконується не більше 15-20 хвилин, інакше мозок людини надзвичайно перевантажується.
"Коли фізіобіологи і нейробіологи перевіряли активність мозку в різних видах діяльності, то виявили, що під час синхронного перекладу, там всі зашкалюють показники", – розповіла викладачка.
Зі слів студентки факультету Софії Мохнєвої, аби синхронно перекладати іноземні мови, потрібно мати хорошу пам’ять і багато практикуватись.
"Дуже подобається вивчати мови і перекладати, але із синхронним перекладом справи ще не мала. Це вже будемо вчити на третьому курсі. Думаю, що ця лабораторія в цьому допоможе", – каже студентка.
Загалом на факультеті іноземної філології волинського вишу навчають студентів шести іноземним мовам – німецької, французької, шведської, китайської, іспанської та англійської.
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