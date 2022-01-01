У ВНУ відкрили першу на Волині лабораторію синхронного перекладу. ВІДЕО





Обладнання, яке купили за гроші вишу, вартує 400 тисяч гривень, – розповів Анатолій Цьось.



Лабораторія, що розташована на факультеті іноземної філології, дає можливість синхронного перекладу як під час навчання студентів, так і під час різноманітних міжнародних заходів, презентацій та зустрічей.



Зі слів декана факультету іноземної філології Лариси Макарук, науково-навчальна лабораторія має дві кабіни, де зможуть працювати чотири перекладачі, а також обладнана мікшерними пультами, передавачами, зарядними кейсами тощо.



"До цієї лабораторії входять 100 передавачів, які уможливлюють здійснення синхронного перекладу не лише в певному місці, залі, але й це є можливим на певній відстані в межах цього корпусу", – говорить освітянка.



Під час відкриття лабораторії студенти факультету іноземної філології зробили синхронний переклад частини промови прем’єр-міністра Великої Британії, який днями прибув із візитом в Україну.



Синхронний переклад – це найвищий пілотаж, – зазначила доцент кафедри англійської філології Лариса Киричук. Говорить: він виконується не більше 15-20 хвилин, інакше мозок людини надзвичайно перевантажується.



"Коли фізіобіологи і нейробіологи перевіряли активність мозку в різних видах діяльності, то виявили, що під час синхронного перекладу, там всі зашкалюють показники", – розповіла викладачка.



Зі слів студентки факультету Софії Мохнєвої, аби синхронно перекладати іноземні мови, потрібно мати хорошу пам’ять і багато практикуватись.



"Дуже подобається вивчати мови і перекладати, але із синхронним перекладом справи ще не мала. Це вже будемо вчити на третьому курсі. Думаю, що ця лабораторія в цьому допоможе", – каже студентка.



Загалом на факультеті іноземної філології волинського вишу навчають студентів шести іноземним мовам – німецької, французької, шведської, китайської, іспанської та англійської.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському національному університеті імені Лесі Українки запрацювала науково-навчальна лабораторія синхронного перекладу.Обладнання, яке купили за гроші вишу, вартує 400 тисяч гривень, – розповів Суспільному ректорЛабораторія, що розташована на факультеті іноземної філології, дає можливість синхронного перекладу як під час навчання студентів, так і під час різноманітних міжнародних заходів, презентацій та зустрічей.Зі слів декана факультету іноземної філології, науково-навчальна лабораторія має дві кабіни, де зможуть працювати чотири перекладачі, а також обладнана мікшерними пультами, передавачами, зарядними кейсами тощо."До цієї лабораторії входять 100 передавачів, які уможливлюють здійснення синхронного перекладу не лише в певному місці, залі, але й це є можливим на певній відстані в межах цього корпусу", – говорить освітянка.Під час відкриття лабораторії студенти факультету іноземної філології зробили синхронний переклад частини промови прем’єр-міністра Великої Британії, який днями прибув із візитом в Україну.Синхронний переклад – це найвищий пілотаж, – зазначила доцент кафедри англійської філології. Говорить: він виконується не більше 15-20 хвилин, інакше мозок людини надзвичайно перевантажується."Коли фізіобіологи і нейробіологи перевіряли активність мозку в різних видах діяльності, то виявили, що під час синхронного перекладу, там всі зашкалюють показники", – розповіла викладачка.Зі слів студентки факультету, аби синхронно перекладати іноземні мови, потрібно мати хорошу пам’ять і багато практикуватись."Дуже подобається вивчати мови і перекладати, але із синхронним перекладом справи ще не мала. Це вже будемо вчити на третьому курсі. Думаю, що ця лабораторія в цьому допоможе", – каже студентка.Загалом на факультеті іноземної філології волинського вишу навчають студентів шести іноземним мовам – німецької, французької, шведської, китайської, іспанської та англійської.

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