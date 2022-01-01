В НАТО хочуть ухвалити новий пакет допомоги для України





Союзники з альянсу розглянуть програму переозброєння ЗСУ за стандартами НАТО, а також затвердять новий пакет допомоги Україні. Про це в середу, 22 червня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, - пише



"Ми зміцнимо нашу підтримку для України та інших партнерів, які перебувають під ризиком. Я вітаю той факт, що Президент Зеленський звернеться до нашого саміту. Україна перебуває у критичній ситуації, й існує негайна необхідність наростити нашу допомогу", - зазначив Столтенберг.



Він підтвердив, що під час саміту в Мадриді союзники Альянсу ухвалять новий широкий пакет підтримки для України. Він складатиметься з конкретних проектів у рамках негайної та короткострокової допомоги, включаючи постачання обладнання для боротьби з дронами, захищених засобів зв'язку та палива.



"Найважливіше, що ми також дивимось у більш віддалену перспективу, включаючи допомогу Україні у переході від військового обладнання ще пострадянської ери до сучасного обладнання НАТО, у підвищенні взаємосумісності, у подальшому зміцненні інститутів у сферах безпеки та оборони", - сказав Столтенберг.



Він також повідомив про намір збільшити допомогу іншим партнерам НАТО, які вразливі до російських загроз та втручання, включаючи Грузію, а також Боснію та Герцеговину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Союзники НАТО під час саміту в Мадриді ухвалять рішення про надання Україні негайної допомоги для відсічі російської агресії та розглянуть довгострокову програму переозброєння ЗСУ за стандартами НАТО.Союзники з альянсу розглянуть програму переозброєння ЗСУ за стандартами НАТО, а також затвердять новий пакет допомоги Україні. Про це в середу, 22 червня, заявив генеральний секретар Альянсу, - пише Кореспондент. "Ми зміцнимо нашу підтримку для України та інших партнерів, які перебувають під ризиком. Я вітаю той факт, що Президент Зеленський звернеться до нашого саміту. Україна перебуває у критичній ситуації, й існує негайна необхідність наростити нашу допомогу", - зазначив Столтенберг.Він підтвердив, що під час саміту в Мадриді союзники Альянсу ухвалять новий широкий пакет підтримки для України. Він складатиметься з конкретних проектів у рамках негайної та короткострокової допомоги, включаючи постачання обладнання для боротьби з дронами, захищених засобів зв'язку та палива."Найважливіше, що ми також дивимось у більш віддалену перспективу, включаючи допомогу Україні у переході від військового обладнання ще пострадянської ери до сучасного обладнання НАТО, у підвищенні взаємосумісності, у подальшому зміцненні інститутів у сферах безпеки та оборони", - сказав Столтенберг.Він також повідомив про намір збільшити допомогу іншим партнерам НАТО, які вразливі до російських загроз та втручання, включаючи Грузію, а також Боснію та Герцеговину.

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