Українські військові знищили вже 34 430 російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Росія в Україні втратила 34 430 військових та 183 гелікоптери.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 504 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18) од,
артилерійських систем – 756 (+4) од,
РСЗВ – 240 (+1) од,
засобів ППО – 99 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 183 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од,
крилатих ракет – 137 (+0) од,
кораблів/катерів – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5) од,
спеціальної техніки – 60 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 504 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18) од,
артилерійських систем – 756 (+4) од,
РСЗВ – 240 (+1) од,
засобів ППО – 99 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 183 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од,
крилатих ракет – 137 (+0) од,
кораблів/катерів – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5) од,
спеціальної техніки – 60 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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