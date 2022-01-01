Українські військові знищили вже 34 430 російських окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:



особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 504 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18) од,

артилерійських систем – 756 (+4) од,

РСЗВ – 240 (+1) од,

засобів ППО – 99 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 183 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од,

крилатих ракет – 137 (+0) од,

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5) од,

спеціальної техніки – 60 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія в Україні втратила 34 430 військових та 183 гелікоптери.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 504 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18) од,артилерійських систем – 756 (+4) од,РСЗВ – 240 (+1) од,засобів ППО – 99 (+0) од,літаків – 216 (+0) од,гелікоптерів – 183 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од,крилатих ракет – 137 (+0) од,кораблів/катерів – 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5) од,спеціальної техніки – 60 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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