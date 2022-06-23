Сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів, – британська розвідка
Сьогодні, 09:28
За даними британської розвідки, російські війська за останні три дні змогли просунутися у бік Лисичанська на близько 5 кілометрів завдяки резервам та потужній щільності вогню.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 23 червня.
"З 19 червня російські сили найімовірніше змогли просунутись на відстань більше 5 км у напрямку південних околиць Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, можливо, щоб уникнути оточення. Більші успіхи РФ на цьому напрямку ймовірно є наслідком нещодавнього підсилення підрозділів та високої концентрації вогневих засобів", - зазначає розвідка.
Хоча російські війська створюють все більший тиск на виступ у районі Лисиячанська-Сєвєродонецька і їм вдається "повзуче" просування, плани про створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області наразі загальмувались.
В огляді за 22 червня британська розвідка повідомляла про наміри Росії перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.
Прем’єр Британії Борис Джонсон також заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів.
Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".
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Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 23 червня.
"З 19 червня російські сили найімовірніше змогли просунутись на відстань більше 5 км у напрямку південних околиць Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, можливо, щоб уникнути оточення. Більші успіхи РФ на цьому напрямку ймовірно є наслідком нещодавнього підсилення підрозділів та високої концентрації вогневих засобів", - зазначає розвідка.
Хоча російські війська створюють все більший тиск на виступ у районі Лисиячанська-Сєвєродонецька і їм вдається "повзуче" просування, плани про створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області наразі загальмувались.
В огляді за 22 червня британська розвідка повідомляла про наміри Росії перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.
Прем’єр Британії Борис Джонсон також заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів.
Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".
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