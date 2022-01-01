«Хлопці вигризають кожен шматок української землі», – речниці волинської 14 ОМБР розповіли про роботу бригади

«Хлопці вигризають кожен шматок української землі», – речниці волинської 14 ОМБР розповіли про роботу бригади
14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, яка базується у місті Володимир, на передовій – з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині бійці боронять державу на Донеччині.

Суспільне поспілкувалося з представницями служби зв'язків з громадськістю бригади, які вперше від початку повномасштабної війни приїхали на декілька днів на Волинь.

"З маршу – в бій"

Як розповіла пресофіцерка бригади Катерина Литвинчук, як і для всіх українців п'ята година ранку 24 лютого стала трагічною для усіх бійців князівської бригади. "В максимально короткі строки бригада виходила. Складність, особливість була в тому, що бригада заходила в бій просто з маршу. Це була Житомирщина-Київщина", – пригадує пресофіцерка.

Від початку повномасштабного вторгнення воїни князівської бригади крім Київщини та Житомирщини воювали також на Миколаївщині, Харківщині. Нині ж тримають оборону на Донецькому напрямку.

"Бригада оснащена, але все може змінити один обстріл"

Зі слів начальниці пресслужби 14-ї ОМБР Надії Замриги, бригада повністю оснащена технікою та бійцями, що дозволяє проводити наступальні та оборонні дії. "Перші тижні ми обходились тією зброєю і технікою, яка за штатом в бригаді стоїть. Зараз поступають новітні іноземні зразки озброєння, якою дуже вправно володіють наші військовослужбовці, якою знищують ворога і дають раду", – зазначила керівниця пресслужби.

В службі зв'язків з громадськістю наголошують, бійці забезпечені їжею, одягом, амуніцією, шоломами, бронежилетами, аптечками та автомобілями. "Але от зараз ми з вами говоримо, я це озвучую, а проходить обстріл і щось з переліченого мною буде знищено. Авто нищаться, амуніція, одяг. Тому не можна сказати, що забезпечені на місяць вперед. Це те, що централізовано постачається ЗСУ, багато допомагають волонтери, рідні, представники бізнесу, громадські організації", – каже Надія Замрига.

"На межі людських можливостей"

Кістяк бригади це західні області – Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська. Також у складі 14-ї ОМБР служать чоловіки зі східних та центральних областей. Скільки нині бійців носять шеврон князівської бригади пресофіцерки не розголошують, це заборонено.

Зі слів Катерини Литвинчук, нині військові змушені оборонятися. "Хлопці на межі людських можливостей, і, нерідко, за межею, вигризають кожен шматок української землі. Важко спрогнозувати скільки може бути на добу атак ворога. Вони цілодобово зупиняють атаки ворога, відкидають його назад, не дають просунутись вперед", – говорить Катерина Литвинчук і додає, що місцевого населення в деяких районах Донеччини майже немає.

Після кількох днів відпочинку пресофіцерки знову вирушили на передову. Суспільному вдалося поспілкуватися з речницями волинської бригади перед самим від'їздом.

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Теги: Волинь, 14 ОМБр, Володимир
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