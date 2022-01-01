Росіяни захопили ще два населені пункти на Луганщині, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.



"Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, «Склопластику», а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної «Азоту». Російська армія «вивільняє» Сєвєродонецьк від життя та робочих місць", - наголосив Сергій Гайдай.



Декілька разів упродовж 22 червня обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста.



"За день маємо трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів. Пораховані нові руйнування в Новоіванівці (вісім будинків), Гірському (вісім), Золотому (дев’ять)", - додав голова Луганської ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни захопили ще два села на Луганщині, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено.Про це повідомив голова Луганської ОВАВідучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом."Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, «Склопластику», а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної «Азоту». Російська армія «вивільняє» Сєвєродонецьк від життя та робочих місць", - наголосив Сергій Гайдай.Декілька разів упродовж 22 червня обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста."За день маємо трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів. Пораховані нові руйнування в Новоіванівці (вісім будинків), Гірському (вісім), Золотому (дев’ять)", - додав голова Луганської ОВА.

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