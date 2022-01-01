В окупованому Скадовську пролунали вибухи

В окупованому Скадовську пролунали вибухи
На тимчасово окупованій росіянами території у Херсонській області пролунали вибухи. Йдеться про місто Скадовськ.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

"Скадовську тільки що знову «прилетіло». Було чути два вибухи, один потужний в районі порту", - написав міський голова.

Пізніше Олександр Яковлєв уточнив, що вибухи пролунали в промисловій зоні в районі порту.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

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Теги: вибухи, Скадовськ
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