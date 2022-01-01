В окупованому Скадовську пролунали вибухи
Сьогодні, 02:18
На тимчасово окупованій росіянами території у Херсонській області пролунали вибухи. Йдеться про місто Скадовськ.
Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.
"Скадовську тільки що знову «прилетіло». Було чути два вибухи, один потужний в районі порту", - написав міський голова.
Пізніше Олександр Яковлєв уточнив, що вибухи пролунали в промисловій зоні в районі порту.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
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Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.
"Скадовську тільки що знову «прилетіло». Було чути два вибухи, один потужний в районі порту", - написав міський голова.
Пізніше Олександр Яковлєв уточнив, що вибухи пролунали в промисловій зоні в районі порту.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
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