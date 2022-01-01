34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,



танків - 1496 (+0) од,



бойових броньованих машин - 3614 (+8) од,



артилерійських систем - 752 (+0) од,



РСЗВ - 239 (+0) од,



засоби ППО - 99 (+1) од,



літаків - 216 (+0) од,



гелікоптерів - 182 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),



крилаті ракети - 137 (+0),



кораблі /катери - 14 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,



спеціальна техніка - 60 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ранок 22 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 230 осіб.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,танків - 1496 (+0) од,бойових броньованих машин - 3614 (+8) од,артилерійських систем - 752 (+0) од,РСЗВ - 239 (+0) од,засоби ППО - 99 (+1) од,літаків - 216 (+0) од,гелікоптерів - 182 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),крилаті ракети - 137 (+0),кораблі /катери - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,спеціальна техніка - 60 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

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