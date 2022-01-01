34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України
Сьогодні, 09:31
На ранок 22 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 230 осіб.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,
танків - 1496 (+0) од,
бойових броньованих машин - 3614 (+8) од,
артилерійських систем - 752 (+0) од,
РСЗВ - 239 (+0) од,
засоби ППО - 99 (+1) од,
літаків - 216 (+0) од,
гелікоптерів - 182 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
крилаті ракети - 137 (+0),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,
спеціальна техніка - 60 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,
танків - 1496 (+0) од,
бойових броньованих машин - 3614 (+8) од,
артилерійських систем - 752 (+0) од,
РСЗВ - 239 (+0) од,
засоби ППО - 99 (+1) од,
літаків - 216 (+0) од,
гелікоптерів - 182 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
крилаті ракети - 137 (+0),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,
спеціальна техніка - 60 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.
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