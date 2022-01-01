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34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України

34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України
На ранок 22 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 230 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,

танків - 1496 (+0) од,

бойових броньованих машин - 3614 (+8) од,

артилерійських систем - 752 (+0) од,

РСЗВ - 239 (+0) од,

засоби ППО - 99 (+1) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 182 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),

крилаті ракети - 137 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,

спеціальна техніка - 60 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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