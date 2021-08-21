На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових

На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових
Три тижні підряд, з понеділка по п’ятницю, школярі продають пончики у центрі міста Любомль.

Про це Першому розповіла вчителька Студії інтелектуального розвитку «ВсеЗНАЙ» міста Любомль Оксана Левчук.

«Мені о 7:00 ранку зателефонувала Таня Кравчук (наші діти вчаться в одному класі), допомагаємо ми з перших днів, тож на зв’язку майже щодня. Каже: «У мене є ідея !!! Що скажеш?» Звичайно я підтримала, хоча ми не думали, що це набере таких масштабів», – розповідає пані Оксана.

В перший день зробили 30 пончиків, які, за словами Оксани Левчук, розійшлись вже через 15 хвилин.

«На другий день 100 штук – 30 хв. Потім збільшили до 200 штук, а зараз приблизно 300. Це все смажить Таня, але вже трішки підключаємо іншу кухню», – додає пані Оксана.



Ідеєю готувати та продавати пончики, щоб назбирати кошти на допомогу українським воїнам, жінки поділилися у шкільній групі. Після того приєдналися інші батьки 6-Б класу Любомльського ліцею імені Наталії Ужвій.

«Перші два тижні повністю працювали за їх підтримки. Муки 9 кілограмів кожного дня, олії 5 літрів на 2 дні. Потім трохи підключились інші люди, почали приносити вишні, сосиски й хто, що мав. Мороженої ягоди: чорниця, полуниця, малина, слива», – зазначає вчителька.

Окрім пончиків діти плетуть браслети, а також разом із любомльськими волонтерами роблять лотарейки, де розігрують різні патріотичні речі.

За перші вторговані кошти вдалось придбати генератор, а нині школярі та дорослі допомагають зібрати на автомобіль для 39-ї окремої бригади Волині.

Реквізити для збору коштів на авто для військових:

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На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових
На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових

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Теги: Волинь, Любомль, діти, допомога, військові
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