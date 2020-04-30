Чому лучани влітку платять за опалення





Про це йшлося у програмі «Актуально» на



Як запевнив директор «Луцьктепла» Іван Скорупський, двоставковий тариф цілком законний, тому що такий порядок розрахунків затверджений Кабміном.



«Різниця у тому, що одноставковий тариф на опалення застосовується виключно в опалювальний період, а двоставковий тариф ділиться на умовно змінну і умовно постійну частини. До складу умовно змінної частини входять витрати на енергоресурси, вона застосовується виключно зимою. А умовно постійна розподілена рівномірно протягом 12 місяців, тобто щомісяця присутня у платіжках», – пояснив гість програми.



За його словами, на запровадження двоставкового тарифу вплинуло, зокрема, введення так званої плати за доставку газу.



«Для підприємства вона чимала, оскільки ми сьогодні, на жаль, ще дуже енергозалежні. Ми використовуємо орієнтовно 57-58 мільйонів кубометрів газу на рік, і послуга саме з доставки газу для підприємства сьогодні коштує 9 млн 100 тисяч гривень, а в минулому році вона коштувала понад 10 мільйонів у місяць, і необхідно за цю послугу платити справно», – зазначив Іван Скорпуський.



У попередні дві зими, які були значно теплішими, каже він, коли діяв одноставковий тариф, підприємство недоотримало велику кількість потенційних доходів.



«Та ще й підприємство має великі борги за попередні періоди перед «Нафтогаз України» через постанови НКРЕКП, яка встановлювала алгоритм розподілу коштів на кожен місяць, і саме регулятор вирішував, скільки коштів спрямує на Нафтогаз, іншим постачальникам енергоресурсів, і підприємство мало мізер, який не можна було взимку закумулювати, щоб літо пройти більш-менш успішно», – зауважив директор.



Він порівняв, які б суми лучани зараз сплачували щомісяця, якби був одноставковий тариф, і ті, які вони платять при двоставковому тарифі.



«Для населення при одноставковому тарифі це приблизно 2200 грн за гігакалорію. За квартиру площею 60 квадратних метрів власник сплачував би виключно в опалювальний період 15700 грн за рік – від жовтня до квітня.



А при двоставковому тарифі, який застосовується сьогодні, вартість гігакалорії, тобто цієї умовно змінної витрати, яка застосовується виключно в опалювальний період, орієнтовно 1300 грн. Решта – це постійні витрати. При цьому споживач в опалювальний період заплатить дещо більше ніж 13 тисяч. А решту – 15700 мінус 13000 – оплачують протягом року», – пояснив Іван Скорупський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чимало лучан здивовані, що, попри закінчення опалювального сезону, їм продовжують нараховувати плату за опалення. Причина ж – у двоставковому тарифі, який ДКП «Луцьктепло» ввело ще торік. Відповідно до нього певну суму за тепло мешканці Луцька сплачують упродовж цілого року.Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі. Як запевнив директор «Луцьктепла», двоставковий тариф цілком законний, тому що такий порядок розрахунків затверджений Кабміном.«Різниця у тому, що одноставковий тариф на опалення застосовується виключно в опалювальний період, а двоставковий тариф ділиться на умовно змінну і умовно постійну частини. До складу умовно змінної частини входять витрати на енергоресурси, вона застосовується виключно зимою. А умовно постійна розподілена рівномірно протягом 12 місяців, тобто щомісяця присутня у платіжках», – пояснив гість програми.За його словами, на запровадження двоставкового тарифу вплинуло, зокрема, введення так званої плати за доставку газу.«Для підприємства вона чимала, оскільки ми сьогодні, на жаль, ще дуже енергозалежні. Ми використовуємо орієнтовно 57-58 мільйонів кубометрів газу на рік, і послуга саме з доставки газу для підприємства сьогодні коштує 9 млн 100 тисяч гривень, а в минулому році вона коштувала понад 10 мільйонів у місяць, і необхідно за цю послугу платити справно», – зазначив Іван Скорпуський.У попередні дві зими, які були значно теплішими, каже він, коли діяв одноставковий тариф, підприємство недоотримало велику кількість потенційних доходів.«Та ще й підприємство має великі борги за попередні періоди перед «Нафтогаз України» через постанови НКРЕКП, яка встановлювала алгоритм розподілу коштів на кожен місяць, і саме регулятор вирішував, скільки коштів спрямує на Нафтогаз, іншим постачальникам енергоресурсів, і підприємство мало мізер, який не можна було взимку закумулювати, щоб літо пройти більш-менш успішно», – зауважив директор.Він порівняв, які б суми лучани зараз сплачували щомісяця, якби був одноставковий тариф, і ті, які вони платять при двоставковому тарифі.«Для населення при одноставковому тарифі це приблизно 2200 грн за гігакалорію. За квартиру площею 60 квадратних метрів власник сплачував би виключно в опалювальний період 15700 грн за рік – від жовтня до квітня.А при двоставковому тарифі, який застосовується сьогодні, вартість гігакалорії, тобто цієї умовно змінної витрати, яка застосовується виключно в опалювальний період, орієнтовно 1300 грн. Решта – це постійні витрати. При цьому споживач в опалювальний період заплатить дещо більше ніж 13 тисяч. А решту – 15700 мінус 13000 – оплачують протягом року», – пояснив Іван Скорупський.

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