Український суд сьогодні розгляне першу справу про зґвалтування під час війни
Сьогодні, 12:51
Український суд сьогодні, 23 червня, проведе попередні слухання у першій справі про зґвалтування жінки під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Ця справа - перша з десятків подібних кримінальних проваджень, які були порушені після повномасштабного вторгнення Росії. Обвинуваченим є 32-річний російський солдат Михайло Романов. Окупант не перебуває під вартою в Україні і буде судимий заочно.
Що відомо про справу?
Романов у складі 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії РФ брав участь у бойових діях у Київській області. У березні під час окупації одного з сіл Броварського району він разом з іншим військовим увірвався в будинок мирних жителів.
Російський солдат застрелив господаря будинку, а потім кілька разів зґвалтував його дружину. Обвинувачений погрожував зброєю жінці та її дитині, яка в той момент була в будинку.
Журналісти видання Reuters направили в Міноборони Росії письмовий запит про коментарі. Відомство довго не відповідало на нього, а потім відкинуло звинувачення у військових злочинах. Також ЗМІ заявляє, що не змогло зв'язатися з солдатом.
Нагадаємо, що наприкінці травня генпрокурор України повідомила, що перша справа про зґвалтування під час війни направлена до суду.
Раніше ми розповідали, що в Україні вперше винесли вирок російському окупанту, який вбив мирного жителя. Він отримав довічне ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Ця справа - перша з десятків подібних кримінальних проваджень, які були порушені після повномасштабного вторгнення Росії. Обвинуваченим є 32-річний російський солдат Михайло Романов. Окупант не перебуває під вартою в Україні і буде судимий заочно.
Що відомо про справу?
Романов у складі 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії РФ брав участь у бойових діях у Київській області. У березні під час окупації одного з сіл Броварського району він разом з іншим військовим увірвався в будинок мирних жителів.
Російський солдат застрелив господаря будинку, а потім кілька разів зґвалтував його дружину. Обвинувачений погрожував зброєю жінці та її дитині, яка в той момент була в будинку.
Журналісти видання Reuters направили в Міноборони Росії письмовий запит про коментарі. Відомство довго не відповідало на нього, а потім відкинуло звинувачення у військових злочинах. Також ЗМІ заявляє, що не змогло зв'язатися з солдатом.
Нагадаємо, що наприкінці травня генпрокурор України повідомила, що перша справа про зґвалтування під час війни направлена до суду.
Раніше ми розповідали, що в Україні вперше винесли вирок російському окупанту, який вбив мирного жителя. Він отримав довічне ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Український суд сьогодні розгляне першу справу про зґвалтування під час війни
Сьогодні, 12:51
Автомобілі, які фігурують у махінаціях з «гуманітаркою» фонду Гупала, передали на ЗСУ
Сьогодні, 12:45
У Луцьку перейменували п’ять вулиць
Сьогодні, 12:26
Медіа