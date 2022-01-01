Український суд сьогодні розгляне першу справу про зґвалтування під час війни





Про це



Ця справа - перша з десятків подібних кримінальних проваджень, які були порушені після повномасштабного вторгнення Росії. Обвинуваченим є 32-річний російський солдат Михайло Романов. Окупант не перебуває під вартою в Україні і буде судимий заочно.



Що відомо про справу?



Романов у складі 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії РФ брав участь у бойових діях у Київській області. У березні під час окупації одного з сіл Броварського району він разом з іншим військовим увірвався в будинок мирних жителів.



Російський солдат застрелив господаря будинку, а потім кілька разів зґвалтував його дружину. Обвинувачений погрожував зброєю жінці та її дитині, яка в той момент була в будинку.



Журналісти видання Reuters направили в Міноборони Росії письмовий запит про коментарі. Відомство довго не відповідало на нього, а потім відкинуло звинувачення у військових злочинах. Також ЗМІ заявляє, що не змогло зв'язатися з солдатом.



Нагадаємо, що наприкінці травня генпрокурор України повідомила, що перша справа про зґвалтування під час війни направлена до суду.



Раніше ми розповідали, що в Україні вперше винесли вирок російському окупанту, який вбив мирного жителя. Він

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український суд сьогодні, 23 червня, проведе попередні слухання у першій справі про зґвалтування жінки під час війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.Ця справа - перша з десятків подібних кримінальних проваджень, які були порушені після повномасштабного вторгнення Росії. Обвинуваченим є 32-річний російський солдат. Окупант не перебуває під вартою в Україні і буде судимий заочно.Романов у складі 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії РФ брав участь у бойових діях у Київській області. У березні під час окупації одного з сіл Броварського району він разом з іншим військовим увірвався в будинок мирних жителів.Російський солдат застрелив господаря будинку, а потім кілька разів зґвалтував його дружину. Обвинувачений погрожував зброєю жінці та її дитині, яка в той момент була в будинку.Журналісти видання Reuters направили в Міноборони Росії письмовий запит про коментарі. Відомство довго не відповідало на нього, а потім відкинуло звинувачення у військових злочинах. Також ЗМІ заявляє, що не змогло зв'язатися з солдатом.Нагадаємо, що наприкінці травня генпрокурор України повідомила, що перша справа про зґвалтування під час війни направлена до суду.Раніше ми розповідали, що в Україні вперше винесли вирок російському окупанту, який вбив мирного жителя. Він отримав довічне ув'язнення

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