Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови





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Резолюцію підтримали 529 депутатів Європарламенту, проти висловилися 45, ще 14 - утрималися.



У документі парламентарі закликають Європейську раду надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС "невідкладно". Те ж саме рекомендується для Грузії, "коли її уряд виконає" пріоритети, зазначені Європейською комісією.



У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення, кажуть євродепутати. Вони наполягають на тому, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ.



Парламент запрошує владу України, Республіки Молдова та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу", прискорити реформи з метою якнайшвидшого ефективного виконання критеріїв членства в ЄС.



У резолюції наголошується, що немає альтернативи розширення, яке є "більш ніж будь-коли геостратегічною інвестицією" у стабільний, сильний та об’єднаний ЄС.



Перспектива повноправного членства в ЄС для країн, які прагнуть стати членами ЄС, відповідає власним політичним, економічним інтересам та інтересам безпеки Європейського Союзу.



Депутати Європарламенту також вимагають, щоб процес розширення був "відновлений" і розблокований щодо Західних Балкан.



Резолюція є рекомендаційною, але Європейська рада майже напевне ухвалить позитивне для України рішення, про що у четвер вранці оголосив глава Євроради Шарль Мішель.



Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.



У проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".



Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії.



У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський парламент у четвер, 23 червня, ухвалив резолюцію із закликом надати статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України та Молдови, а також підтримати європейську перспективу для Грузії.Як повідомляє "Європейська правда" , про це повідомила пресслужба Європарламенту.Резолюцію підтримали 529 депутатів Європарламенту, проти висловилися 45, ще 14 - утрималися.У документі парламентарі закликають Європейську раду надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС "невідкладно". Те ж саме рекомендується для Грузії, "коли її уряд виконає" пріоритети, зазначені Європейською комісією.У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення, кажуть євродепутати. Вони наполягають на тому, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ.Парламент запрошує владу України, Республіки Молдова та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу", прискорити реформи з метою якнайшвидшого ефективного виконання критеріїв членства в ЄС.У резолюції наголошується, що немає альтернативи розширення, яке є "більш ніж будь-коли геостратегічною інвестицією" у стабільний, сильний та об’єднаний ЄС.Перспектива повноправного членства в ЄС для країн, які прагнуть стати членами ЄС, відповідає власним політичним, економічним інтересам та інтересам безпеки Європейського Союзу.Депутати Європарламенту також вимагають, щоб процес розширення був "відновлений" і розблокований щодо Західних Балкан.Резолюція є рекомендаційною, але Європейська рада майже напевне ухвалить позитивне для України рішення, про що у четвер вранці оголосив глава ЄврорадиНагадаємо, 17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.У проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії.У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство.

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