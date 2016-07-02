Якщо не вивезти українське зерно протягом місяця, світ чекатимуть руйнівні наслідки

Ліз Трасс під час візиту до Анкари.



За її словами, якщо цього не зробити, на світ чекатимуть руйнівні наслідки, пише



"Ми дуже чітко усвідомлюємо, що ця зернова криза є невідкладною, що її потрібно вирішити протягом наступного місяця, інакше ми можемо побачити руйнівні наслідки", - сказала Трасс під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.



Глава МЗС Великої Британії зазначила, що необхідно забезпечити безпечний прохід суден з українським зерном. Вона додала, що Сполучене Королівство пропонує свою підтримку у цьому питанні, але для цього "знадобляться міжнародні зусилля".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кризу щодо експорту зерна з портів України необхідно вирішити протягом наступного місяця, заявила міністр закордонних справ Великої Британіїпід час візиту до Анкари.За її словами, якщо цього не зробити, на світ чекатимуть руйнівні наслідки, пише УНН "Ми дуже чітко усвідомлюємо, що ця зернова криза є невідкладною, що її потрібно вирішити протягом наступного місяця, інакше ми можемо побачити руйнівні наслідки", - сказала Трасс під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ ТуреччиниГлава МЗС Великої Британії зазначила, що необхідно забезпечити безпечний прохід суден з українським зерном. Вона додала, що Сполучене Королівство пропонує свою підтримку у цьому питанні, але для цього "знадобляться міжнародні зусилля".

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