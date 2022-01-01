Ковельчанина взяли під варту за те, що мало не зарізав знайомого

Ковельчанина взяли під варту за те, що мало не зарізав знайомого
41-річного ковельчанина, який мало не вбив перехожого, взяли під варту.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 41-річному жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що опівдні 21 червня 2022 року тричі судимий до того чоловік поблизу магазину на вулиці Відродження у Ковелі під час конфлікту завдав удар ножем у груди 32-річному перехожому.

Потерпілий госпіталізований у реанімаційне відділення лікарняного закладу.

Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.

Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: Ковель, під варту, встромив ніж
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