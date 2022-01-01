Ковельчанина взяли під варту за те, що мало не зарізав знайомого
Сьогодні, 16:12
41-річного ковельчанина, який мало не вбив перехожого, взяли під варту.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 41-річному жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановило, що опівдні 21 червня 2022 року тричі судимий до того чоловік поблизу магазину на вулиці Відродження у Ковелі під час конфлікту завдав удар ножем у груди 32-річному перехожому.
Потерпілий госпіталізований у реанімаційне відділення лікарняного закладу.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 41-річному жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановило, що опівдні 21 червня 2022 року тричі судимий до того чоловік поблизу магазину на вулиці Відродження у Ковелі під час конфлікту завдав удар ножем у груди 32-річному перехожому.
Потерпілий госпіталізований у реанімаційне відділення лікарняного закладу.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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