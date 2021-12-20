Волинянин вдарив ножем у груди товариша по чарці

21 червня у Ковелі відбувся словесний конфлікт між двома місцевими жителями під час розпиття спиртних напоїв, в результаті чого один з них умисно наніс своєму опоненту удар ножем в область серця.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.32-річного постраждалого госпіталізували з місця події. Його життя вдалось врятувати, однак наразі він перебуває у важкому стані.Патрульні поліцейські відразу затримали зловмисника.Слідчі Ковельського РУП внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).Йому вже оголошено підозру.За скоєне ковельчанину загрожує до 8 років позбавлення волі.