Волинянин вдарив ножем у груди товариша по чарці

Волинянин вдарив ножем у груди товариша по чарці
21 червня у Ковелі відбувся словесний конфлікт між двома місцевими жителями під час розпиття спиртних напоїв, в результаті чого один з них умисно наніс своєму опоненту удар ножем в область серця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

32-річного постраждалого госпіталізували з місця події. Його життя вдалось врятувати, однак наразі він перебуває у важкому стані.

Патрульні поліцейські відразу затримали зловмисника.

Слідчі Ковельського РУП внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Йому вже оголошено підозру.

За скоєне ковельчанину загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, ніж, удар, поранення, Ковель
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