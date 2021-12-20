Волинянин вдарив ножем у груди товариша по чарці
Сьогодні, 12:18
21 червня у Ковелі відбувся словесний конфлікт між двома місцевими жителями під час розпиття спиртних напоїв, в результаті чого один з них умисно наніс своєму опоненту удар ножем в область серця.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
32-річного постраждалого госпіталізували з місця події. Його життя вдалось врятувати, однак наразі він перебуває у важкому стані.
Патрульні поліцейські відразу затримали зловмисника.
Слідчі Ковельського РУП внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Йому вже оголошено підозру.
За скоєне ковельчанину загрожує до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
32-річного постраждалого госпіталізували з місця події. Його життя вдалось врятувати, однак наразі він перебуває у важкому стані.
Патрульні поліцейські відразу затримали зловмисника.
Слідчі Ковельського РУП внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Йому вже оголошено підозру.
За скоєне ковельчанину загрожує до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин вдарив ножем у груди товариша по чарці
Сьогодні, 12:18
Росія випустила 7 ракет по Миколаєву
Сьогодні, 12:15
Погуляйко повідомив про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю
Сьогодні, 11:56
Медіа