Якщо короткозорість у дитини виникла до 6 років, це – катастрофа, – лікар. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
Поява короткозорості в дитини у віці до 6 років загрожує їй у майбутньому навіть інвалідністю. А тому стримуванням цієї недуги потрібно починати займатися одразу, щойно її виявили.
Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі за участю офтальмологів центру Optometry clinic у Луцьку Оксани Поліщук та Максима Шеховцова.
«Зазвичай дитина народжується з «малим оком», і ми називаємо це далекозорістю. Ближче до 6 років око стає таким, яким має бути, і вже потім виникає короткозорість. Якщо ж короткозорість виникла до 6 років, це – катастрофа. Тому що найшвидше прогресування короткозорості починається з малих років – з 2-х, 4-х. І тоді це може доходити до таких мінусів, що ці люди у майбутньому можуть навіть отримувати інвалідність», – пояснює Максим Шеховцов.
У зв’язку з цим, наголошують лікарі, всі діти мають оглядатися з народження.
«Є певна специфіка. Не всім можна перевірити гостроту зору, але стан розвитку ока можна побачити і спрогнозувати, що можна очікувати. Багато хто дізнається про свій зір, коли приходить на медогляд перед школою», – каже Оксана Поліщук.
За її словами, якщо виявляють міопію (короткозорість), дуже важливо визначити, яка рефракція, і дати правильну корекцію.
«Дуже важливо дати повну корекцію, і у жодному разі не слабшу, бо недостатня корекція може призвести до прогресування», – запевняє лікарка.
Офтальмологи акцентують: важливо берегти зір змалку, щоб це не відгукнулося у майбутньому.
«Коли око виросло, обмін речовин у ньому дуже серйозно змінюється. Багато досліджень підтвердили, що якщо у людини мінус 1, то ризик розвитку катаракти зростає приблизно у два рази. А якщо у людини мінус 8, то цей ризик може зростати в 10 разів. Це може бути розвиток глаукоми, тотальної сліпоти, відшарування сітківки. Тому якщо ми кажемо про лікування і стримування короткозорості, то цим треба почати займатися зразу, коли її виявили», – зазначив лікар.
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Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі за участю офтальмологів центру Optometry clinic у Луцьку Оксани Поліщук та Максима Шеховцова.
«Зазвичай дитина народжується з «малим оком», і ми називаємо це далекозорістю. Ближче до 6 років око стає таким, яким має бути, і вже потім виникає короткозорість. Якщо ж короткозорість виникла до 6 років, це – катастрофа. Тому що найшвидше прогресування короткозорості починається з малих років – з 2-х, 4-х. І тоді це може доходити до таких мінусів, що ці люди у майбутньому можуть навіть отримувати інвалідність», – пояснює Максим Шеховцов.
У зв’язку з цим, наголошують лікарі, всі діти мають оглядатися з народження.
«Є певна специфіка. Не всім можна перевірити гостроту зору, але стан розвитку ока можна побачити і спрогнозувати, що можна очікувати. Багато хто дізнається про свій зір, коли приходить на медогляд перед школою», – каже Оксана Поліщук.
За її словами, якщо виявляють міопію (короткозорість), дуже важливо визначити, яка рефракція, і дати правильну корекцію.
«Дуже важливо дати повну корекцію, і у жодному разі не слабшу, бо недостатня корекція може призвести до прогресування», – запевняє лікарка.
Офтальмологи акцентують: важливо берегти зір змалку, щоб це не відгукнулося у майбутньому.
«Коли око виросло, обмін речовин у ньому дуже серйозно змінюється. Багато досліджень підтвердили, що якщо у людини мінус 1, то ризик розвитку катаракти зростає приблизно у два рази. А якщо у людини мінус 8, то цей ризик може зростати в 10 разів. Це може бути розвиток глаукоми, тотальної сліпоти, відшарування сітківки. Тому якщо ми кажемо про лікування і стримування короткозорості, то цим треба почати займатися зразу, коли її виявили», – зазначив лікар.
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