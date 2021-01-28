Арештували 53-річного волинянина, який поглумився над неповнолітньою пасербицею

Арештували 53-річного волинянина, який поглумився над неповнолітньою пасербицею
53-річного жителя одного з сіл Ковельського району, підозрюваного у зґвалтуванні пасербиці, взяли під варту.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 53-річному жителю одного з сіл Ковельського району, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Слідство вважає, що уночі 21 червня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 15-річною пасербицею.

Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зґвалтування, Волинь, чоловік, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи обов’язково платити за «комуналку» під час війни
Сьогодні, 16:55
На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:46
Арештували 53-річного волинянина, який поглумився над неповнолітньою пасербицею
Сьогодні, 16:28
Ковельчанина взяли під варту за те, що мало не зарізав знайомого
Сьогодні, 16:12
Якщо короткозорість у дитини виникла до 6 років, це – катастрофа, – лікар. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
На Волині чоловікові, який ґвалтував свою доньку, дали 13 років тюрми На Волині чоловікові, який ґвалтував свою доньку, дали 13 років тюрми
28 січень, 2021, 17:55
На Волині батько зґвалтував 14-річну доньку На Волині батько зґвалтував 14-річну доньку
07 серпень, 2019, 16:32
На Волині підліток зґвалтував 13-річну дівчинку На Волині підліток зґвалтував 13-річну дівчинку
09 листопад, 2016, 16:47
У Луцьку невідомі побили та пограбували чоловіка У Луцьку невідомі побили та пограбували чоловіка
20 червень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині настоятеля монастиря суд оштрафував та позбавив прав на рік за п`яне водіння
Сьогодні, 17:25
 0
На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ
Сьогодні, 17:17
 0
Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 17:00
 0
Чи обов’язково платити за «комуналку» під час війни
Сьогодні, 16:55
 0
На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8