Арештували 53-річного волинянина, який поглумився над неповнолітньою пасербицею

53-річного жителя одного з сіл Ковельського району, підозрюваного у зґвалтуванні пасербиці, взяли під варту.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 53-річному жителю одного з сіл Ковельського району, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.Слідство вважає, що уночі 21 червня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 15-річною пасербицею.Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою.Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.