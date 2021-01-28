Арештували 53-річного волинянина, який поглумився над неповнолітньою пасербицею
Сьогодні, 16:28
53-річного жителя одного з сіл Ковельського району, підозрюваного у зґвалтуванні пасербиці, взяли під варту.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 53-річному жителю одного з сіл Ковельського району, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Слідство вважає, що уночі 21 червня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 15-річною пасербицею.
Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 53-річному жителю одного з сіл Ковельського району, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Слідство вважає, що уночі 21 червня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 15-річною пасербицею.
Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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