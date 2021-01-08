Чи обов’язково платити за «комуналку» під час війни

Останнім часом чимало суперечок серед населення точиться щодо сплати житлово-комунальних послуг. Чи обов'язково платити за комуналку під час військового стану? Хто має право не платити або платити не в повному обсязі?Роз'яснення надає керуюча компанія «Будсервіс».Під час військового стану більшість населення України залишилось без звичних доходів, багатьом довелось покинути домівку та виїхати в інші регіони України, або й закордон, а дехто взагалі залишився без оселі. На жаль, такі реалії сьогодення ніхто не міг передбачити, але і в таких реаліях діють закони та існують зобов’язання.Незважаючи на війну, сфера ЖКГ функціонує, послуги споживачам надаються, а отже, за них необхідно сплачувати. Важливо зрозуміти, що житлово-комунальна послуга - це такий самий товар, як хліб або сіль, пояснюють у компанії. Наприклад, щоб у крані текла вода, необхідно закуповувати електроенергію, очищувати воду, платити зарплату штату робітників, постійно купляти паливно-мастильні матеріали. І якщо підприємство буде надавати послугу і не отримувати за неї кошти, то воно з часом закриється. Це спричинить економічний колапс державного масштабу. Тому оплати за послуги ЖКГ ніхто не відміняв, вони необхідні, аби підприємства мали змогу працювати.За інформацією Кабміну, українцям, відсутнім у своїх будинках більше 30 днів, не нараховуватиметься плата за комуналку. Щоб отримати перерахунок за цей період, необхідно звернутися до постачальника послуг з одним з наступних документів :- довідкою про проходження лікування,- довідкою внутрішньо переміщеної особи,- довідкою, що свідчить про службу у ЗСУ.Перерахунок не стосується:- приміщень, обладнаних лічильниками; у такому разі треба подавати покази лічильників, тобто повторити останні,- вартості послуг з управління багатоквартирним будинком,- вартості послуг на тепло.Послуга з управління багатоквартирним будинком нараховується незалежно від місця перебування співвласників. Нарахування відбувається звичайним чином: за метр квадратний житлової площі.рядом заборонено нарахування та стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги населенням. Тобто штрафувати за несплату платіжок та нараховувати пеню не будуть.Однак після закінчення воєнних дій утворену заборгованість доведеться погасити.Тому так важливо саме зараз підтримувати підприємства ЖКГ, і комунальні, і приватні. Кожен платіж - це внесок у безперебійну роботу підприємств, у підтримку комунального фронту та економіки України в цілому.Лучан просять за можливістю сплачувати рахунки за комірне.З усіма питаннями з приводу оплат можна звернутися на гарячу лінію: 067 400 07 22. Консультації тривають цілодобово без вихідних, наголосили у компанії.