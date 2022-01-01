На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ

На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ
Українські захиснии розбили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка на півночі Херсонщини намагалася проникнути в тил наших військ.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Наразилася на вогневу відсіч і, понісши втрати, відступила", – розповів.

На світанку українські гелікоптери нанесли удар по командно-спостережному пункту окупантів і скупченню їхньої військової техніки.

Вночі знищили дев'ять російських окупантів, самохідну гаубицю "Мста-С" і легкий багатоцільовий транспортер-тягач.

Ситуація в операційній зоні на південному напрямку – стабільно напружена і потужний контроль наших сил, повідомляють.


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Теги: Херсонщина, ДРГ, ЗСУ, Росія, окупанти
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