На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ





Про це Владислав Назаров.



"Наразилася на вогневу відсіч і, понісши втрати, відступила", – розповів.



На світанку українські гелікоптери нанесли удар по командно-спостережному пункту окупантів і скупченню їхньої військової техніки.



Вночі знищили дев'ять російських окупантів, самохідну гаубицю "Мста-С" і легкий багатоцільовий транспортер-тягач.



Ситуація в операційній зоні на південному напрямку – стабільно напружена і потужний контроль наших сил, повідомляють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захиснии розбили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка на півночі Херсонщини намагалася проникнути в тил наших військ.Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь""Наразилася на вогневу відсіч і, понісши втрати, відступила", – розповів.На світанку українські гелікоптери нанесли удар по командно-спостережному пункту окупантів і скупченню їхньої військової техніки.Вночі знищили дев'ять російських окупантів, самохідну гаубицю "Мста-С" і легкий багатоцільовий транспортер-тягач.Ситуація в операційній зоні на південному напрямку – стабільно напружена і потужний контроль наших сил, повідомляють.

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