Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами

Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами
Російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами село Юнаківської громади у Сумській області.

Про це у четвер, 23 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Ворог стріляв із реактивної системи залпового вогню "Град".

"Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни! Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Живицький.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сумщина, фосфорні снаряди, Росія, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни можуть вже найближчими днями захопити Лисичанськ, – ISW
Сьогодні, 18:28
Україна провела евакуацію з Лисичанська
Сьогодні, 18:08
Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами
Сьогодні, 17:43
На Волині настоятеля монастиря суд оштрафував та позбавив прав на рік за п`яне водіння
Сьогодні, 17:25
На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
Російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими дротиками Російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими дротиками
30 травень, 19:00
Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами
29 квітень, 17:33
На Донбасі росіяни вбили цивільного і поранили 11 жителів На Донбасі росіяни вбили цивільного і поранили 11 жителів
19 червень, 03:47
Росія обстріляла Дніпропетровщину: постраждали 11 людей Росія обстріляла Дніпропетровщину: постраждали 11 людей
18 червень, 22:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ зупинили наступ на Луганщині: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 19:00
 0
Росіяни можуть вже найближчими днями захопити Лисичанськ, – ISW
Сьогодні, 18:28
 0
Україна провела евакуацію з Лисичанська
Сьогодні, 18:08
 0
Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами
Сьогодні, 17:43
 0
На Волині настоятеля монастиря суд оштрафував та позбавив прав на рік за п`яне водіння
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8