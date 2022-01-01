Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами
Сьогодні, 17:43
Російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами село Юнаківської громади у Сумській області.
Про це у четвер, 23 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Ворог стріляв із реактивної системи залпового вогню "Град".
"Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни! Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Живицький.
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Про це у четвер, 23 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Ворог стріляв із реактивної системи залпового вогню "Град".
"Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни! Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Живицький.
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