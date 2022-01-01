Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами





Про це у четвер, 23 червня, Дмитро Живицький.



Ворог стріляв із реактивної системи залпового вогню "Град".



"Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни! Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Живицький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами село Юнаківської громади у Сумській області.Про це у четвер, 23 червня, повідомив голова обласної військової адміністраціїВорог стріляв із реактивної системи залпового вогню "Град"."Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни! Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Живицький.

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