Україна провела евакуацію з Лисичанська

Україна провела евакуацію з Лисичанська
Українські поліцейські та рятувальники провели евакуацію з Лисичанська Луганської області. З міста вивезли 34 особи, зокрема дітей.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські - вони завезли гумовий вантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 особи. Волонтери також щодня збирають охочих по селах громад", - розповів Гайдай.

За його словами, кількість охочих евакуюватися значно зросла через посилення обстрілу російськими окупантами населених пунктів області.

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Теги: Лисичанськ, евакуація
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