На Волині настоятеля монастиря суд оштрафував та позбавив прав на рік за п`яне водіння

Ігумена Трофима суд оштрафував за п`яне водіння і заборонив йому керувати транспортом протягом року.



Про це



Вчора, 22 червня, Луцький міськрайонний суд Волинської області оштрафував на 17 тисяч гривень та позбавив права водіння автотранспортним засобом на один рік – священнослужителя Української Православної Церкви/Православної Церкви України – Тараса Степановича Ханаса (ігумена ТРОФИМА, настоятеля монастиря Дванадцяти Апостолів Володимир-Волинської єпархії).



11 квітня 2022 року після 23 години



У пресслужбі патрульної поліції Волинської області тоді підтвердили, що такий випадок був. Чоловік їхав під час дії комендантської години. Відмовився від проходження тесту на стан сп’яніння.



На нього склали адміністративний матеріал за статтею 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння). Машину BMW520 чорного кольору доставили на спецмайданчик (яку на ранок і повернули власнику – ред.).



І ось 22 червня 2022 року суддя Андрій Олексюк в адміністративній справі № 161/4711/22 щодо Ханаса Тараса Степановича виніс рішення, визнавши ченця винним. Священику призначено 17 тисяч гривень штрафу і заборонили керувати транспортом протягом року.



Cам Тарас Степанович Ханас до суду не з’явився жодного разу. Тож провину не визнав і пояснень щодо обставин, як опинився п`яним за кермом в коменданську годину не повідомив.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Настоятеля монастиря Дванадцяти Апостолів Володимир-Волинської єпархіїсуд оштрафував за п`яне водіння і заборонив йому керувати транспортом протягом року.Про це повідомили у Тернопільській Єпархії УПЦ (ПЦУ).Вчора, 22 червня, Луцький міськрайонний суд Волинської області оштрафував на 17 тисяч гривень та позбавив права водіння автотранспортним засобом на один рік – священнослужителя Української Православної Церкви/Православної Церкви України – Тараса Степановича Ханаса (ігумена ТРОФИМА, настоятеля монастиря Дванадцяти Апостолів Володимир-Волинської єпархії).11 квітня 2022 року після 23 години патрульні Національної поліції у м. Луцьку затримали п’яним за кермом священика, який відмовився від проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння на місці і не поїхав в наркодиспансер, а також не підписав протокол У пресслужбі патрульної поліції Волинської області тоді підтвердили, що такий випадок був. Чоловік їхав під час дії комендантської години. Відмовився від проходження тесту на стан сп’яніння.На нього склали адміністративний матеріал за статтею 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння). Машину BMW520 чорного кольору доставили на спецмайданчик (яку на ранок і повернули власнику – ред.).І ось 22 червня 2022 року суддяв адміністративній справі № 161/4711/22 щодовиніс рішення, визнавши ченця винним. Священику призначено 17 тисяч гривень штрафу і заборонили керувати транспортом протягом року.Cам Тарас Степанович Ханас до суду не з’явився жодного разу. Тож провину не визнав і пояснень щодо обставин, як опинився п`яним за кермом в коменданську годину не повідомив.

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