 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні, – Генштаб ЗСУ

Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні, – Генштаб ЗСУ
Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку, які в подальшому ворог може перекинути на донецький або херсонський напрямок для посилення своїх угруповань.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ", пише Українська правда.

"За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводиться обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання.

Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання даної техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключається, що наш сусід надасть озброєння і військову техніку зазначену для російського агресора.

Дана техніка в подальшому може бути переміщена на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника", - йдеться в повідомленні.

За словами Громова, також виявлено, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" в Гомельскій області (в напрямку Чернігова) Білорусь активно будує військову інфраструктуру.

У Генштабі не виключають, що в подальшому режим Лукашенка може віддати її для розміщення чергової воєнної бази російського агресора.

Громов наголосив, що наразі зберігається загроза використання території та повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів, та не виключено перекидання на територію нашої держави диверсійно-розвідувальних груп противника, насамперед для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.

Водночас для масштабного наступу на великій площі української території наразі відсутня з боку Республіки Білорусь достатня кількість сил і засобів противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:46
Американські системи HIMARS вже прибули в Україну, – міністр оборони Резніков
Сьогодні, 15:20
Дозвіл Білорусі для українців відвідувати заповідники на своїй території – провокація, – Прикордонна служба
Сьогодні, 15:10
Росіяни вдарили по Миколаєву трьома ракетами: поранено одну людину
Сьогодні, 14:42
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині настоятеля монастиря суд оштрафував та позбавив прав на рік за п`яне водіння
Сьогодні, 17:25
На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ
Сьогодні, 17:17
Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 17:00
Чи обов’язково платити за «комуналку» під час війни
Сьогодні, 16:55
На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:46
Американські системи HIMARS вже прибули в Україну, – міністр оборони Резніков Американські системи HIMARS вже прибули в Україну, – міністр оборони Резніков
Сьогодні, 15:20
Дозвіл Білорусі для українців відвідувати заповідники на своїй території – провокація, – Прикордонна служба Дозвіл Білорусі для українців відвідувати заповідники на своїй території – провокація, – Прикордонна служба
Сьогодні, 15:10
Росіяни вдарили по Миколаєву трьома ракетами: поранено одну людину Росіяни вдарили по Миколаєву трьома ракетами: поранено одну людину
Сьогодні, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині настоятеля монастиря суд оштрафував та позбавив прав на рік за п`яне водіння
Сьогодні, 17:25
 0
На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ
Сьогодні, 17:17
 0
Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 17:00
 0
Чи обов’язково платити за «комуналку» під час війни
Сьогодні, 16:55
 0
На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8