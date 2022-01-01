На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині

Володимир Пукалюк.



Про це Ігор Пальонка.



«Хтось же мусить йти і краще це буду я, ніж твій син чи зять» - відповів Володимир на вмовляння сестри не йти на фронт. 49-річний солдат, який до війни працював на меблевій фабриці «Гербор», добровільно пішов до війська, адже не міг лишатись осторонь після того, як ворог вдерся на нашу землю. У своєму підрозділі Володимир Пукалюк обіймав посаду стрільця-санітара. 20 червня, виконуючи бойове завдання на Луганщині, отримав поранення не сумісне із життям.



"Він був добрим господарем, люблячим чоловіком та турботливим батьком для обох своїх доньок. На жаль, не дочекався онуків і більше не роститиме свій садок, яким колись так тішився. Про день та місце прощання із полеглим захисником повідомимо додатково", - наголошують у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув володимирчанинПро це повідомив голова Володимир-Волинської громади«Хтось же мусить йти і краще це буду я, ніж твій син чи зять» - відповів Володимир на вмовляння сестри не йти на фронт. 49-річний солдат, який до війни працював на меблевій фабриці «Гербор», добровільно пішов до війська, адже не міг лишатись осторонь після того, як ворог вдерся на нашу землю. У своєму підрозділі Володимир Пукалюк обіймав посаду стрільця-санітара. 20 червня, виконуючи бойове завдання на Луганщині, отримав поранення не сумісне із життям."Він був добрим господарем, люблячим чоловіком та турботливим батьком для обох своїх доньок. На жаль, не дочекався онуків і більше не роститиме свій садок, яким колись так тішився. Про день та місце прощання із полеглим захисником повідомимо додатково", - наголошують у громаді.

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