На Луганщині від рук окупантів загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:46
Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув володимирчанин Володимир Пукалюк.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.
«Хтось же мусить йти і краще це буду я, ніж твій син чи зять» - відповів Володимир на вмовляння сестри не йти на фронт. 49-річний солдат, який до війни працював на меблевій фабриці «Гербор», добровільно пішов до війська, адже не міг лишатись осторонь після того, як ворог вдерся на нашу землю. У своєму підрозділі Володимир Пукалюк обіймав посаду стрільця-санітара. 20 червня, виконуючи бойове завдання на Луганщині, отримав поранення не сумісне із життям.
"Він був добрим господарем, люблячим чоловіком та турботливим батьком для обох своїх доньок. На жаль, не дочекався онуків і більше не роститиме свій садок, яким колись так тішився. Про день та місце прощання із полеглим захисником повідомимо додатково", - наголошують у громаді.
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.
«Хтось же мусить йти і краще це буду я, ніж твій син чи зять» - відповів Володимир на вмовляння сестри не йти на фронт. 49-річний солдат, який до війни працював на меблевій фабриці «Гербор», добровільно пішов до війська, адже не міг лишатись осторонь після того, як ворог вдерся на нашу землю. У своєму підрозділі Володимир Пукалюк обіймав посаду стрільця-санітара. 20 червня, виконуючи бойове завдання на Луганщині, отримав поранення не сумісне із життям.
"Він був добрим господарем, люблячим чоловіком та турботливим батьком для обох своїх доньок. На жаль, не дочекався онуків і більше не роститиме свій садок, яким колись так тішився. Про день та місце прощання із полеглим захисником повідомимо додатково", - наголошують у громаді.
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