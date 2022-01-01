Росіяни можуть вже найближчими днями захопити Лисичанськ, – ISW





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише



"Російські війська продовжували завойовувати південь від Лисичанська і, ймовірно, досягнуть міста найближчими днями, хоча навряд чи вони швидко захоплять район Сєвєродонецьк-Лисичанська", - наголошують у звіті фахівці.



Зазначається, що росіяни продовжили просування на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець, а також досягли успіхів на південь від міста. Загарбники зміцнюють свої позиції в Тошківці, Устинівці, Підлісному і Білій Горі.



Аналітики наголошують, що системи протиповітряної оборони Російської Федерації на сході України заважають роботі українських безпілотників. Саме тому Збройні сили скоротили повітряні операції.



Водночас українська армія залишається активною в інших районах. Приміром, ЗСУ завдали кілька успішних ударів по ворогу в Херсонській області.



Крім того, "російським військам не вистачає чисельності і сили для успіху в боях в Україні", а командування продовжує примусову мобілізацію, яка негативно впливає на моральний дух і дисципліну мобілізованих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти країни-агресорки Росії не припиняють намірів захопити Луганську область. Російські війська можуть вже найближчими днями захопити місто Лисичанськ. Втім, загарбникам не вистачає сил для успіху в боях зі ЗСУ.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише ТСН "Російські війська продовжували завойовувати південь від Лисичанська і, ймовірно, досягнуть міста найближчими днями, хоча навряд чи вони швидко захоплять район Сєвєродонецьк-Лисичанська", - наголошують у звіті фахівці.Зазначається, що росіяни продовжили просування на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець, а також досягли успіхів на південь від міста. Загарбники зміцнюють свої позиції в Тошківці, Устинівці, Підлісному і Білій Горі.Аналітики наголошують, що системи протиповітряної оборони Російської Федерації на сході України заважають роботі українських безпілотників. Саме тому Збройні сили скоротили повітряні операції.Водночас українська армія залишається активною в інших районах. Приміром, ЗСУ завдали кілька успішних ударів по ворогу в Херсонській області.Крім того, "російським військам не вистачає чисельності і сили для успіху в боях в Україні", а командування продовжує примусову мобілізацію, яка негативно впливає на моральний дух і дисципліну мобілізованих.

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