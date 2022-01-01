Луцькі школярі продають черешні, аби задонатити на «Байрактари»

Луцькі школярі продають черешні, аби задонатити на «Байрактари»
У Луцьку біля Завокзального ринку діти продають черешні і збирають гроші на «Байрактари». Сергій Заяць і Давид Щегельський – п'ятикласники.

Суспільному школярі розповіли: половину прибутку обіцяють віддати на корисну справу.

Сергій Заяць і Давид Щегельський навчаються у ліцеї №14 та №27.

"Ми побачили, що Сергій Притула збирає гроші на Байрактар і ми вирішили йому допомогти! Подумали, що вони все одно ж згниють на дереві. Чого людям би не продати?", – говорить Сергій Заяць.

Рвали черешні у дворі діда Сергія. Допомагали дітям батьки, – каже Давид Щегельський.

На заохочувальні вигуки хлопців: "Купуйте солодкі черешні, як мед!", звернула увагу лучанка Марія та вирішила долучитися до хорошої справи. "Хороші хлопці, збирали, старалися, добру справу роблять", – додала лучанка.

За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень.

Як розповіли школярі, зупиняти вони не збираються і вже планують наступні продажі, щоб допомогти армії.


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Теги: школярі, байрактари, черешні, ЗСУ, допомога
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