Луцькі школярі продають черешні, аби задонатити на «Байрактари»
Сьогодні, 19:30
У Луцьку біля Завокзального ринку діти продають черешні і збирають гроші на «Байрактари». Сергій Заяць і Давид Щегельський – п'ятикласники.
Суспільному школярі розповіли: половину прибутку обіцяють віддати на корисну справу.
Сергій Заяць і Давид Щегельський навчаються у ліцеї №14 та №27.
"Ми побачили, що Сергій Притула збирає гроші на Байрактар і ми вирішили йому допомогти! Подумали, що вони все одно ж згниють на дереві. Чого людям би не продати?", – говорить Сергій Заяць.
Рвали черешні у дворі діда Сергія. Допомагали дітям батьки, – каже Давид Щегельський.
На заохочувальні вигуки хлопців: "Купуйте солодкі черешні, як мед!", звернула увагу лучанка Марія та вирішила долучитися до хорошої справи. "Хороші хлопці, збирали, старалися, добру справу роблять", – додала лучанка.
За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень.
Як розповіли школярі, зупиняти вони не збираються і вже планують наступні продажі, щоб допомогти армії.
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Суспільному школярі розповіли: половину прибутку обіцяють віддати на корисну справу.
Сергій Заяць і Давид Щегельський навчаються у ліцеї №14 та №27.
"Ми побачили, що Сергій Притула збирає гроші на Байрактар і ми вирішили йому допомогти! Подумали, що вони все одно ж згниють на дереві. Чого людям би не продати?", – говорить Сергій Заяць.
Рвали черешні у дворі діда Сергія. Допомагали дітям батьки, – каже Давид Щегельський.
На заохочувальні вигуки хлопців: "Купуйте солодкі черешні, як мед!", звернула увагу лучанка Марія та вирішила долучитися до хорошої справи. "Хороші хлопці, збирали, старалися, добру справу роблять", – додала лучанка.
За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень.
Як розповіли школярі, зупиняти вони не збираються і вже планують наступні продажі, щоб допомогти армії.
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