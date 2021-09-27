В Україні змінили правила видачі паспортів

В Україні змінили правила видачі паспортів
Кабінет міністрів змінив правила виготовлення та оформлення паспорта громадянина України. В умовах воєнного стану до ID-картки не буде додаватися електронний підпис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 21 червня 2022 р. № 707.

Згідно з рішенням, у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення виготовлення та видача паспорта здійснюватиметься без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та шифрування.

"Це дозволить у найкоротші терміни задовольнити потребу громадян у бланках документів формату ID-1 у повному обсязі. Зокрема, ДП "Поліграфкомбінат" зможе виготовити бланки для видачі 178 тис. внутрішніх ID паспортів", - зазначили в прес-службі Мінреінтеграції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспорта громадянам України, які перебувають за межами країни. Експеримент триватиме два роки.

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Теги: паспорти
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