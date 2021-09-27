В Україні змінили правила видачі паспортів





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Згідно з рішенням, у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення виготовлення та видача паспорта здійснюватиметься без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та шифрування.



"Це дозволить у найкоротші терміни задовольнити потребу громадян у бланках документів формату ID-1 у повному обсязі. Зокрема, ДП "Поліграфкомбінат" зможе виготовити бланки для видачі 178 тис. внутрішніх ID паспортів", - зазначили в прес-службі Мінреінтеграції.



Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспорта громадянам України, які перебувають за межами країни. Експеримент триватиме два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів змінив правила виготовлення та оформлення паспорта громадянина України. В умовах воєнного стану до ID-картки не буде додаватися електронний підпис.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 21 червня 2022 р. № 707.Згідно з рішенням, у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення виготовлення та видача паспорта здійснюватиметься без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та шифрування."Це дозволить у найкоротші терміни задовольнити потребу громадян у бланках документів формату ID-1 у повному обсязі. Зокрема, ДП "Поліграфкомбінат" зможе виготовити бланки для видачі 178 тис. внутрішніх ID паспортів", - зазначили в прес-службі Мінреінтеграції.Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспорта громадянам України, які перебувають за межами країни. Експеримент триватиме два роки.

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