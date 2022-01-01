Переговори щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС ускладнилися





Про це у Twitter Рікард Йозвяк.



"Переговори про надання статусу кандидата для України та Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть набути статусу кандидата для Боснії та Герцеговини", – зазначив він.



the talks on granting candidate status to #Ukraine & #Moldova are proving a bit more difficult at #EUCO than 1st envisaged as some countries want candidate status for #Bosnia as well. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2022



Раніше



У резолюції євродепутати закликають лідерів ЄС "без зволікання" схвалити заявку України на набуття статусу кандидата у члени ЄС. Рішення про це ухвалюватиметься саме на саміті лідерів ЄС. За резолюцію проголосували 529 членів Європарламенту, 45 депутатів висловилися проти, 14 утрималися.



Водночас Європаламент не вважає, що Україна має вступати до ЄС за прискореною процедурою. Євродепутати наполягають на тому, що для членства в ЄС немає прискореного шляху.



"Вступ <до ЄС> залишається ґрунтованим на заслугах та структурованим процесом. Він вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного проведення реформ", – зазначили в ЄП.



При цьому раніше президент Європейської ради Шарль Мішель вже заявив про те, що 23 червня Україні та Молдові нададуть статус кандидатів у члени ЄС. "Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові та висловимо чітку та сильну європейську перспективу для Грузії", – сказав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переговори на саміті ЄС щодо статусу кандидата для України йдуть складніше, ніж очікувалося. Причина – бажання низки країн-членів Євросоюзу надати статус кандидата для Боснії та Герцеговини.Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода""Переговори про надання статусу кандидата для України та Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть набути статусу кандидата для Боснії та Герцеговини", – зазначив він.Раніше Європейський парламент (ЄП) ухвалив резолюцію, в якій рекомендував Раді ЄС надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени Євросоюзу. Символічний документ ухвалили напередодні саміту лідерів Європейського Союзу, який стартує сьогодні, 23 червня, у Брюсселі. При цьому, прискореної процедури входження до складу ЄС для України не буде.У резолюції євродепутати закликають лідерів ЄС "без зволікання" схвалити заявку України на набуття статусу кандидата у члени ЄС. Рішення про це ухвалюватиметься саме на саміті лідерів ЄС. За резолюцію проголосували 529 членів Європарламенту, 45 депутатів висловилися проти, 14 утрималися.Водночас Європаламент не вважає, що Україна має вступати до ЄС за прискореною процедурою. Євродепутати наполягають на тому, що для членства в ЄС немає прискореного шляху."Вступ <до ЄС> залишається ґрунтованим на заслугах та структурованим процесом. Він вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного проведення реформ", – зазначили в ЄП.При цьому раніше президент Європейської ради Шарль Мішель вже заявив про те, що 23 червня Україні та Молдові нададуть статус кандидатів у члени ЄС. "Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові та висловимо чітку та сильну європейську перспективу для Грузії", – сказав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію